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وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=871938
المناطق - واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير عبر الاتصال المرئي، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة.
وجرى خلال اللقاء المرئي استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك جائحة كورونا حول العالم والجهود المبذولة للتصدي لها.

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