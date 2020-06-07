بتوجيه معالي أمين محافظة جدة .. تدشين حملة تكتل ببلديات محافظة رابغ

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بتوجيه معالي أمين محافظة جدة تم تدشين حملة تكتل ببلديات محافظة رابغ صباح اليوم الأحد لنظافة المدن والمراكز التابعة لها من مخلفات البناء والدمارات ومخلفات الأشجار، والتي تهدف لتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري، وذلك بحضور محافظ رابغ الأستاذ/ خالد بن مبيريك وبمتابعة وكيل أمين جدة لبلديات المحافظات المهندس / سعيد بن علي القرني وبحضور رئيس بلدية محافظة رابغ المهندس/ سعيد الغامدي ورئيس بلدية حجر المهندس / أحمد الكبكبي حيث بدأت الحملة أعمالها في بلدية رابغ ثم المراكز التابعة للمحافظة وصولاً إلى بلدية حجر

وتم تدشين الحملة صباح اليوم الأحد بمشاركة أكثر من ( 25 )معدة متنوعة وعدد ( 40 )عامل لتنفيذ الحملة وستستمر لمدة شهر كامل .