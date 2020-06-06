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أول عملية من نوعها في “الخميس العام”.. تثبيت عدة فقرات لمريض بعد تعرضه لحادث مروري

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أول عملية من نوعها في “الخميس العام”.. تثبيت عدة فقرات لمريض بعد تعرضه لحادث مروري

أول عملية من نوعها في “الخميس العام”.. تثبيت عدة فقرات لمريض بعد تعرضه لحادث مروري
http://almnatiq.net/?p=871958
المناطق - خميس مشيط

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى خميس مشيط العام في إجراء عملية نوعية تعتبر الأولى من نوعها في المستشفى ، لمريض تعرض لحادث مروري .
وأظهرت الأشعة المقطعية وجود كسر انفجاري بالفقرة الظهرية الثانية عشر مع ضغط على القناة العصبية.

وأوضحت صحة عسير أنه أجري للمريض تثبيت خلفي للفقرات الظهرية العاشرة والحادية عشرة والقطنية الأولى والثانية مع خزع خلفي للفقرة الظهرية الثانية عشر ، ويتمتع المريض بحالة صحية جيدة وسليم عصبياً بعد العمل الجراحي وقد تم تحريك المريض – ولله الحمد-.

ورأس الفريق الطبي من فريق جراحة المخ والأعصاب رئيس القسم الدكتور أحمد عسيري وباقي الفريق الطبي  ، وفريق التخدير بقيادة رئيس قسم التخدير الدكتور حسن اسفنجه وفريقه .

وتأتي  هذه العملية الطبية ضمن جهود صحة عسير الهادفة إلى توزيع الخدمات وتطوير الخدمات الصحية في المستشفيات ، حيث تم دعم المستشفى بالقوى العاملة بتخصص جراحة المخ والأعصاب، وتوفير طاولة عمليات مناسبة للعمليات النوعية ، وتوفير الأدوات المستخدمة لهذا النوع من العمليات، بتوجيه من سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري.

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