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استغرقت ساعة كاملة وبدون شق جراحي

عملية نوعية معقدة لتثبيت كسر في الورك لطفل في مستشفى أبها للولادة والأطفال

عملية نوعية معقدة لتثبيت كسر في الورك لطفل في مستشفى أبها للولادة والأطفال
http://almnatiq.net/?p=871961
المناطق - أبها

تمكن قسم جراحة العظام  في مستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة الدكتور مهدي القرني من إجراء عملية معقدة وعاجلة لطفل يبلغ السابعة من العمر بعد تعرضه لكسر معقد في الورك .

وأوضحت صحة عسير أن الفريق الطبي نجح في تثبيت الكسر بواسطة مسامير مجوفة خاصة بهذا النوع من الكسور عن طريق فتحات صغيرة في الجلد وبدون شق جراحي  في عملية استغرقت ساعة كاملة ، وشارك في العملية أيضاً الدكتور سامر علي ، والدكتور نورس محمود حمدان.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الصحية النوعية في المنطقة بتوجيهات ودعم من سعادة مدير عام الشؤون الصحية في منطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري ، ومتابعة الخدمات العلاجية  والشؤون الهندسية والإمداد وإدارة المشتريات بصحة المنطقة ؛ لتوفير الأدوات اللازمة لإجراء مثل هذا النوع من العمليات .

وكانت مثل هذه الحالات تحول سابقاً إلى مراكز متقدمة خارج المنطقة ، وأصبحت تجرى الآن في المستشفى عبر طواقم طبية متخصصة.

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