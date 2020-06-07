“مسام” ينتزع 852 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو

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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير اليمن من الألغام” التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2020م، من انتزاع 852 لغمًا منها لغمين اثنين مضادة للأفراد، و 150 لغمًا مضادة للدبابات و 700 ذخيرة غير متفجرة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 168,155 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.