احدث الأخبار

جوازات منطقة الجوف تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا المستجد
منطقة الجوف
 “مسام” ينتزع 852 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو
أبرز المواد
 مطارات الرياض: موعد استئناف الرحلات الدولية في المملكة مرتبط بما تقرره الجهات المختصة
أبرز المواد
 عملية نوعية معقدة لتثبيت كسر في الورك لطفل في مستشفى أبها للولادة والأطفال
منطقة عسير
 أول عملية من نوعها في “الخميس العام”.. تثبيت عدة فقرات لمريض بعد تعرضه لحادث مروري
منطقة عسير
 إنطلاق حملة تحسين المشهد الحضري بمحافظة رابغ ومراكزها
منطقة مكة المكرمة
 وزير الطاقة يرأس الاجتماع الوزاري الحادي عشر للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك
أبرز المواد
 جامعة الملك فيصل تعلن فتح برنامج ماجستير في الإعلام
المنطقة الشرقية
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة تبوك
منطقة تبوك
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة
أبرز المواد
 أمير تبوك يؤكد على أهمية تكثيف الجهود وتطبيق الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة المواطن والمقيم
منطقة تبوك
 أمير القصيم يلتقي الرقيبة بمناسبة تكليفه لتسيير أعمال ومهام مدير عام الشؤون الصحية
منطقة القصيم
جوازات منطقة الجوف تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا المستجد

جوازات منطقة الجوف تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا المستجد

منطقة الجوف
“مسام” ينتزع 852 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو

“مسام” ينتزع 852 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو

أبرز المواد
مطارات الرياض: موعد استئناف الرحلات الدولية في المملكة مرتبط بما تقرره الجهات المختصة

مطارات الرياض: موعد استئناف الرحلات الدولية في المملكة مرتبط بما تقرره الجهات المختصة

أبرز المواد
عملية نوعية معقدة لتثبيت كسر في الورك لطفل في مستشفى أبها للولادة والأطفال

عملية نوعية معقدة لتثبيت كسر في الورك لطفل في مستشفى أبها للولادة والأطفال

منطقة عسير

جوازات منطقة الجوف تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا المستجد

جوازات منطقة الجوف تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=871971
المناطق - الجوف
تواصل جوازات منطقة الجوف استكمال خطتها بعد عودة العمل تماشيًا مع التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة كورونا .
واتخذت جوازات الجوف العديد من الخطوات الاحترازية والوقائية اللازمة والمتمثلة بتعقيم وتطهير مقر إدارة جوازات منطقة الجوف والأفرع التابعة لها وذلك بشكل يومي ، ووضع علامات التباعد بصالات المراجعين وفي مصلى الإدارة ووضع اللوحات الإرشادية بمدخل الإدارة وعرض العبارات التوعوية بالشاشات المخصصة بصالات المراجعين.
وأكد مدير جوازات منطقة الجوف اللواء سعيد بن حسين القحطاني على جميع المواطنين والمقيمين الذين تدعو الحاجة لضرورة مراجعتهم، أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة والمتمثلة بلبس الكمام والقفازات والتعقيم وقياس درجة الحرارة قبل الدخول والمحافظة على التباعد داخل المقر بمسافة لا تقل عن مترين حيث تم وضع العلامات اللازمة لذلك، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة ، وتحديد الفئات التي يتم استقبالها حفاظا على سلامتهم ممن هم من كبار السن ، ومن يعاني من أمراض مزمنة، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض .

روابط ذات صلة

بلدية دومة الجندل تطرح فرص إستثمارية

بلدية دومة الجندل تطرح فرص إستثمارية
جامعة الجوف قدمت أكثر من 90 برنامجاً لمكافحة آثار كورونا اجتماعياً ونفسياً استفاد منها ما يقارب 1500 طالب وطالبة

جامعة الجوف قدمت أكثر من 90 برنامجاً لمكافحة آثار كورونا اجتماعياً ونفسياً استفاد منها ما يقارب 1500 طالب وطالبة
أمانة الجوف تُنهي أعمال تطوير مرافق منتزة النخيل بسكاكا

أمانة الجوف تُنهي أعمال تطوير مرافق منتزة النخيل بسكاكا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*