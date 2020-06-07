جوازات منطقة الجوف تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا المستجد

المناطق - الجوف

تواصل جوازات منطقة الجوف استكمال خطتها بعد عودة العمل تماشيًا مع التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة كورونا .

واتخذت جوازات الجوف العديد من الخطوات الاحترازية والوقائية اللازمة والمتمثلة بتعقيم وتطهير مقر إدارة جوازات منطقة الجوف والأفرع التابعة لها وذلك بشكل يومي ، ووضع علامات التباعد بصالات المراجعين وفي مصلى الإدارة ووضع اللوحات الإرشادية بمدخل الإدارة وعرض العبارات التوعوية بالشاشات المخصصة بصالات المراجعين.

وأكد مدير جوازات منطقة الجوف اللواء سعيد بن حسين القحطاني على جميع المواطنين والمقيمين الذين تدعو الحاجة لضرورة مراجعتهم، أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة والمتمثلة بلبس الكمام والقفازات والتعقيم وقياس درجة الحرارة قبل الدخول والمحافظة على التباعد داخل المقر بمسافة لا تقل عن مترين حيث تم وضع العلامات اللازمة لذلك، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة ، وتحديد الفئات التي يتم استقبالها حفاظا على سلامتهم ممن هم من كبار السن ، ومن يعاني من أمراض مزمنة، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض .