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مركز التواصل والمعرفة المالية يُنظم لقاءً افتراضياً لمناقشة تحديات أزمة كورونا المالية والاقتصادية

مركز التواصل والمعرفة المالية يُنظم لقاءً افتراضياً لمناقشة تحديات أزمة كورونا المالية والاقتصادية

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مركز التواصل والمعرفة المالية يُنظم لقاءً افتراضياً لمناقشة تحديات أزمة كورونا المالية والاقتصادية

مركز التواصل والمعرفة المالية يُنظم لقاءً افتراضياً لمناقشة تحديات أزمة كورونا المالية والاقتصادية
http://almnatiq.net/?p=872001

ينظم مركز التواصل والمعرفة المالية بوزارة المالية، يوم غدٍ، اللقاء الافتراضي الثاني بعنوان “تمكين منظومة الاقتصاد السعودي في زمن الجائحة”، بمشاركة عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص, وذلك في إطار جهوده لتعزيز الشراكات المعرفية وتسليط الضوء على المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).
وسيشارك في اللقاء مساعد وزير المالية لشؤون المالية الدولية والسياسات عبدالعزيز الرشيد، ووكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد الدوسري، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري أيمن أفغاني، ورئيس مجلس إدارة أكوا باور محمد أبو نيان، ورئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية المهندس عمار الخضيري، ويدير اللقاء أستاذ الاقتصاد المشارك بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية الدكتور رجا المرزوقي.
وسيناقش اللقاء عدداً من التحديات التي تواجه المالية العامة والاقتصاد السعودي من تداعيات أزمة فيروس كورونا (COVID-19)، وقدرة اقتصاد المملكة على التعامل مع الجائحة، وخطة عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً، والفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة، بالإضافة لأثر المبادرات الحكومية في التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين، ومبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز القطاع المصرفي وضمان توفر السيولة لرفع كفاءة القطاع المالي، بما يخدم القطاع الخاص بمختلف الأنشطة الاقتصادية
الجدير بالذكر أن اللقاء يأتي في إطار تحقيق أهداف مركز التواصل والمعرفة المالية لتعزيز الشراكات بين صنّاع القرار في القطاعين الحكومي والخاص والمختصين في القطاع المالي والاقتصاد لنشر المعرفة وتبادل الآراء والنقاشات، والإسهام في رفع الوعي حول القضايا الراهنة، كما يعمل المركز على متابعة جميع المستجدات في الإطارين المالي والاقتصادي، وضمن عدد من الأنشطة التي يقوم بها المركز مثل إصدار التقارير الإعلامية اليومية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، الذي يستعرض أبرز المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات تفشي هذا الوباء، وتأثيرات ذلك على أهم الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أهم الأخبار المحلية والعالمية المتداولة عن الفيروس، والتطورات الاقتصادية محلياً ودولياً.

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