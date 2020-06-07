احدث الأخبار

الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في ليبيا واستئناف الحوار
أبرز المواد
 مركز التواصل والمعرفة المالية يُنظم لقاءً افتراضياً لمناقشة تحديات أزمة كورونا المالية والاقتصادية
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تعقد الأربعاء القادم اجتماعاً وزارياً طارئاً بشأن تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين
أبرز المواد
 وزير الداخلية يوجه باعتماد تطبيق “ميدان” كمنصة أمنية موحدة لجميع الأعمال الأمنية الميدانية بمختلف قطاعات الوزارة
أبرز المواد
 النيابة العامة تحقق مع شخصين لتحويلهما مبالغ كبيرة بطرق غير مشروعة لجهات مجهولة
أبرز المواد
 ترامب يأمر بسحب الحرس الوطني من العاصمة
أبرز المواد
 وفيات فيروس كورونا تتخطى حاجز 400 ألف
أبرز المواد
 إجراءات احترازية ووقائيّة مُحكمة تسبق دخول المصلين للمسجد النبوي
منطقة المدينة المنورة
 جوازات منطقة الجوف تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا المستجد
منطقة الجوف
 “مسام” ينتزع 852 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو
أبرز المواد
 مطارات الرياض: موعد استئناف الرحلات الدولية في المملكة مرتبط بما تقرره الجهات المختصة
أبرز المواد
 عملية نوعية معقدة لتثبيت كسر في الورك لطفل في مستشفى أبها للولادة والأطفال
منطقة عسير
الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في ليبيا واستئناف الحوار

الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في ليبيا واستئناف الحوار

أبرز المواد
مركز التواصل والمعرفة المالية يُنظم لقاءً افتراضياً لمناقشة تحديات أزمة كورونا المالية والاقتصادية

مركز التواصل والمعرفة المالية يُنظم لقاءً افتراضياً لمناقشة تحديات أزمة كورونا المالية والاقتصادية

أبرز المواد
منظمة التعاون الإسلامي تعقد الأربعاء القادم اجتماعاً وزارياً طارئاً بشأن تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين

منظمة التعاون الإسلامي تعقد الأربعاء القادم اجتماعاً وزارياً طارئاً بشأن تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين

أبرز المواد
وزير الداخلية يوجه باعتماد تطبيق “ميدان” كمنصة أمنية موحدة لجميع الأعمال الأمنية الميدانية بمختلف قطاعات الوزارة

وزير الداخلية يوجه باعتماد تطبيق “ميدان” كمنصة أمنية موحدة لجميع الأعمال الأمنية الميدانية بمختلف قطاعات الوزارة

أبرز المواد

الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في ليبيا واستئناف الحوار

الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في ليبيا واستئناف الحوار
http://almnatiq.net/?p=872004
المناطق - وكالات

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالدعوات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا، مؤكدا على أن الحل السياسي للأزمة الليبية القائمة منذ زمن طويل في متناول اليد.

ودعت البعثة في بيان لها الأطراف الليبية إلى الشروع سريعاً وبصورة بناءة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وأشار البيان إلى أنه يتوجب أن تقترن محادثات 5+5 بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي تم تجديده مؤخراً.

وأعربت البعثة عن شعورها بالاستياء الشديد إزاء الضرر الذي طال السكان المدنيين، من جراء دورة العنف التي تدور رحاها في ليبيا.

ولفتت إلى أن التحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس الكبرى وترهونة أدت إلى موجات جديدة من النزوح، وتسببت في معاناة لأكثر من 16000 ليبي في الأيام القليلة الماضية.

كما أعربت البعثة الدولية عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن اكتشاف عدد من الجثث في مستشفى ترهونة التي تسيطر عليها ميليشيات الوفاق، داعية حكومة فايز السراج إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه.

ولفت البيان إلى التقارير التي تحدثت عن نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أعمال انتقام وثأر من شأنها أن تزيد من تآكل النسيج الاجتماعي الليبي.

وذكرت البعثة الدولية في بيانها بضرورة احترام سيادة القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والمدارس ومرافق الاحتجاز، ولا سيما في ظل تفشي جائحة كوفيد-19.

وقال البيان: “تؤكد المآسي التي شهدتها ليبيا خلال سنة ونيف أن أي حرب بين الليبيين هي حرب خاسرة ولن يكون هناك من منتصر حقيقي فيها، بل مجرد خسائر فادحة يتكبدها الجميع في بلاد تعاني أصلاً من النزاع منذ أكثر من تسع سنوات.”

وأكدت البعثة استعدادها لتسيير عملية سياسية تشمل الجميع يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها مشيرة إلى أنه لا بد من إسكات صوت السلاح لكي تستأنف المحادثات بنية صادقة.

وقال البيان إن “من البوادر المشجعة على ذلك الدعوات التي أطلقها مؤخراً قادة ليبيون لاستئناف مثل هذه المحادثات بهدف إنهاء القتال والانقسام مما سيمهد الطريق لحل سياسي شامل يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وضمن إطار خلاصات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 والقرارات الأخرى ذات الصلة.”

روابط ذات صلة

مركز التواصل والمعرفة المالية يُنظم لقاءً افتراضياً لمناقشة تحديات أزمة كورونا المالية والاقتصادية

مركز التواصل والمعرفة المالية يُنظم لقاءً افتراضياً لمناقشة تحديات أزمة كورونا المالية والاقتصادية
منظمة التعاون الإسلامي تعقد الأربعاء القادم اجتماعاً وزارياً طارئاً بشأن تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين

منظمة التعاون الإسلامي تعقد الأربعاء القادم اجتماعاً وزارياً طارئاً بشأن تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين
وزير الداخلية يوجه باعتماد تطبيق “ميدان” كمنصة أمنية موحدة لجميع الأعمال الأمنية الميدانية بمختلف قطاعات الوزارة

وزير الداخلية يوجه باعتماد تطبيق “ميدان” كمنصة أمنية موحدة لجميع الأعمال الأمنية الميدانية بمختلف قطاعات الوزارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*