احدث الأخبار

السويكت: كراسة استثمار ملعب الجامعة معيبة قانوناً
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في ليبيا واستئناف الحوار
أبرز المواد
 مركز التواصل والمعرفة المالية يُنظم لقاءً افتراضياً لمناقشة تحديات أزمة كورونا المالية والاقتصادية
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تعقد الأربعاء القادم اجتماعاً وزارياً طارئاً بشأن تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين
أبرز المواد
 وزير الداخلية يوجه باعتماد تطبيق “ميدان” كمنصة أمنية موحدة لجميع الأعمال الأمنية الميدانية بمختلف قطاعات الوزارة
أبرز المواد
 النيابة العامة تحقق مع شخصين لتحويلهما مبالغ كبيرة بطرق غير مشروعة لجهات مجهولة
أبرز المواد
 ترامب يأمر بسحب الحرس الوطني من العاصمة
أبرز المواد
 وفيات فيروس كورونا تتخطى حاجز 400 ألف
أبرز المواد
 إجراءات احترازية ووقائيّة مُحكمة تسبق دخول المصلين للمسجد النبوي
منطقة المدينة المنورة
 جوازات منطقة الجوف تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا المستجد
منطقة الجوف
 “مسام” ينتزع 852 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو
أبرز المواد
 مطارات الرياض: موعد استئناف الرحلات الدولية في المملكة مرتبط بما تقرره الجهات المختصة
أبرز المواد
السويكت: كراسة استثمار ملعب الجامعة معيبة قانوناً

السويكت: كراسة استثمار ملعب الجامعة معيبة قانوناً

أبرز المواد
الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في ليبيا واستئناف الحوار

الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في ليبيا واستئناف الحوار

أبرز المواد
مركز التواصل والمعرفة المالية يُنظم لقاءً افتراضياً لمناقشة تحديات أزمة كورونا المالية والاقتصادية

مركز التواصل والمعرفة المالية يُنظم لقاءً افتراضياً لمناقشة تحديات أزمة كورونا المالية والاقتصادية

أبرز المواد
منظمة التعاون الإسلامي تعقد الأربعاء القادم اجتماعاً وزارياً طارئاً بشأن تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين

منظمة التعاون الإسلامي تعقد الأربعاء القادم اجتماعاً وزارياً طارئاً بشأن تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين

أبرز المواد

السويكت: كراسة استثمار ملعب الجامعة معيبة قانوناً

السويكت: كراسة استثمار ملعب الجامعة معيبة قانوناً
http://almnatiq.net/?p=872009
المناطق - الرياض

نشر صفوان السويكت رئيس نادي النصر عدة تغريدات على حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “التنافس على مشروع استئجار أو استثمار الملعب الرياضي بجامعة الملك سعود حق مشروع للجميع، وسواء قررنا الدخول في المنافسة من عدمه، إلا أن تحقيق مبدأ العدالة وسيادة لغة القانون وحماية جنابه هو الأهم للصالح العام”.

وتابع “كراسة المشروع معيبة قانوناً وملفقة بين النظام القديم والنظام الحديث للمنافسات والمشتريات الحكومية مما يخالف التشريع ويخلق ضبابية وعدم وضوح أمام المتنافسين، وقد عارضت الكراسة أصولاً متعارفاً عليها ومواد نظامية معتبرة وما تصريح أحد مسؤولي الجامعة (بأنها غير ملزمة بقبول العرض المالي الأعلى) إلا برهاناً على ذلك، وسنحتفظ بحقنا أمام محاكم القضاء الإداري عند حدوث النزاع لمخالفتها لبعض أركان المنافسة العامة”.

وأضاف “أعطت الكراسة للجنة فحص العروض هامش حرية عالياً ومطاطياً ولم تضع معايير محددة لتقييم العروض واختيار الفائز بالمنافسة مما أضعف مبدأ تعزيز النزاهة والمنافسة والشفافية وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص”.

وأردف “تقدمنا بخطاب رسمي لمعالي مدير جامعة الملك سعود بملاحظاتنا على الكراسة لمحاولة إصلاح الأخطاء وتدارك ما يمكن تداركه وكلنا ثقة بمعاليه والله الموفق”.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في ليبيا واستئناف الحوار

الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في ليبيا واستئناف الحوار
مركز التواصل والمعرفة المالية يُنظم لقاءً افتراضياً لمناقشة تحديات أزمة كورونا المالية والاقتصادية

مركز التواصل والمعرفة المالية يُنظم لقاءً افتراضياً لمناقشة تحديات أزمة كورونا المالية والاقتصادية
منظمة التعاون الإسلامي تعقد الأربعاء القادم اجتماعاً وزارياً طارئاً بشأن تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين

منظمة التعاون الإسلامي تعقد الأربعاء القادم اجتماعاً وزارياً طارئاً بشأن تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*