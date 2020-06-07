احدث الأخبار

دعم واسع للمبادرة المصرية.. وإدانات لفظائع مليشيات طرابلس
أبرز المواد
 مركز صحة 937 يستقبل أكثر من 2 ونصف مليون اتصال خلال شهر مايو الماضي
أبرز المواد
 “ملعب النور”.. المرشح الرئيسي لاستضافة دوري الأبطال
أبرز المواد
 لجنة فلسطين تجتمع برئاسة رئيس البرلمان العربي وتطالب بخطوات فورية لوقف مخطط ضم الأراضي المحتلة
أبرز المواد
 وزير التعليم يترأس الاجتماع الأول للجنة الإشرافية لمراجعة الكتب الدراسية وتطوير المناهج
أبرز المواد
 إيطاليا.. تراجع حصيلة وفيات كورونا اليومية إلى 53
أبرز المواد
 السويكت: كراسة استثمار ملعب الجامعة معيبة قانوناً
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في ليبيا واستئناف الحوار
أبرز المواد
 مركز التواصل والمعرفة المالية يُنظم لقاءً افتراضياً لمناقشة تحديات أزمة كورونا المالية والاقتصادية
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تعقد الأربعاء القادم اجتماعاً وزارياً طارئاً بشأن تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين
أبرز المواد
 وزير الداخلية يوجه باعتماد تطبيق “ميدان” كمنصة أمنية موحدة لجميع الأعمال الأمنية الميدانية بمختلف قطاعات الوزارة
أبرز المواد
 النيابة العامة تحقق مع شخصين لتحويلهما مبالغ كبيرة بطرق غير مشروعة لجهات مجهولة
أبرز المواد
دعم واسع للمبادرة المصرية.. وإدانات لفظائع مليشيات طرابلس

دعم واسع للمبادرة المصرية.. وإدانات لفظائع مليشيات طرابلس

أبرز المواد
مركز صحة 937 يستقبل أكثر من 2 ونصف مليون اتصال خلال شهر مايو الماضي

مركز صحة 937 يستقبل أكثر من 2 ونصف مليون اتصال خلال شهر مايو الماضي

أبرز المواد
“ملعب النور”.. المرشح الرئيسي لاستضافة دوري الأبطال

“ملعب النور”.. المرشح الرئيسي لاستضافة دوري الأبطال

أبرز المواد
لجنة فلسطين تجتمع برئاسة رئيس البرلمان العربي وتطالب بخطوات فورية لوقف مخطط ضم الأراضي المحتلة

لجنة فلسطين تجتمع برئاسة رئيس البرلمان العربي وتطالب بخطوات فورية لوقف مخطط ضم الأراضي المحتلة

أبرز المواد

وزير التعليم يترأس الاجتماع الأول للجنة الإشرافية لمراجعة الكتب الدراسية وتطوير المناهج

وزير التعليم يترأس الاجتماع الأول للجنة الإشرافية لمراجعة الكتب الدراسية وتطوير المناهج
http://almnatiq.net/?p=872017
المناطق - واس

رأس معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الاجتماع الأول للجنة الإشرافية لمراجعة الكتب الدراسية وتطوير المناهج، بمشاركة معالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري ، وعضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان .
واستعرض الاجتماع منهجية عمليات المراجعة والتطوير المستمر للمناهج الدراسية وسلامة المصادر العلمية، بما يعزز من الهوية الوطنية السعودية المتحلية بالوسطية والاعتدال، وتمكين الطلاب والطالبات من التكيّف والتفاعل الاجتماعي، والتعايش مع الثقافات الأخرى، إلى جانب ربطهم بهوية بلادهم وتاريخها العريق، وتقدير رموزها الوطنية، والانتماء لهذا الوطن وحضارته، والولاء لقيادته، كذلك تحقيق المناهج الدراسية لأهداف رؤية المملكة 2030، ودعم محاورها الرئيسة لبناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
كما تناول الاجتماع أهمية تطوير المناهج لتحسين جودة نواتج التعلّم، وتحقيق مهارات القرن الـحادي والعشريـن في البحث والابتكار، والثقافة المعلوماتية والإعـلامـية والـتقنية، ومـهارات الـحياة والـتفكير التحـليلي وحـل المـشكلات، بما ينعكس إيحاباً على شخصية الطالب والطالبة، وتـأهـيلهما للمراحل الدراسية المتقدمة، وسوق العمل.
ويعتمد مركز تطوير المناهج الذي أسس حديثاً في وزارة التعليم على منهجية علمية في مراجعة محتوى المناهج وتطويرها، من خلال تحليل الخطط الدراسية الحالية، وتحديد مجالات الـتعلّم الداعمة لـعملية التطوير، وإجراء المـقارنات العالمية المرجعية، والتعرّف إلى الأوزان النسبية التي تنفذ المناهج في ضوئها.
حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور منصور بن سلمة و المشرف العام على مركز تطوير المناهج الدكتور سامي الشويرخ، و المستشار بمكتب معالي الوزير الدكتور خالد أباالحسن.

روابط ذات صلة

دعم واسع للمبادرة المصرية.. وإدانات لفظائع مليشيات طرابلس

دعم واسع للمبادرة المصرية.. وإدانات لفظائع مليشيات طرابلس
مركز صحة 937 يستقبل أكثر من 2 ونصف مليون اتصال خلال شهر مايو الماضي

مركز صحة 937 يستقبل أكثر من 2 ونصف مليون اتصال خلال شهر مايو الماضي
“ملعب النور”.. المرشح الرئيسي لاستضافة دوري الأبطال

“ملعب النور”.. المرشح الرئيسي لاستضافة دوري الأبطال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*