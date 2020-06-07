احدث الأخبار

لجنة فلسطين تجتمع برئاسة رئيس البرلمان العربي وتطالب بخطوات فورية لوقف مخطط ضم الأراضي المحتلة
أبرز المواد
 وزير التعليم يترأس الاجتماع الأول للجنة الإشرافية لمراجعة الكتب الدراسية وتطوير المناهج
أبرز المواد
 إيطاليا.. تراجع حصيلة وفيات كورونا اليومية إلى 53
أبرز المواد
 السويكت: كراسة استثمار ملعب الجامعة معيبة قانوناً
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في ليبيا واستئناف الحوار
أبرز المواد
 مركز التواصل والمعرفة المالية يُنظم لقاءً افتراضياً لمناقشة تحديات أزمة كورونا المالية والاقتصادية
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تعقد الأربعاء القادم اجتماعاً وزارياً طارئاً بشأن تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين
أبرز المواد
 وزير الداخلية يوجه باعتماد تطبيق “ميدان” كمنصة أمنية موحدة لجميع الأعمال الأمنية الميدانية بمختلف قطاعات الوزارة
أبرز المواد
 النيابة العامة تحقق مع شخصين لتحويلهما مبالغ كبيرة بطرق غير مشروعة لجهات مجهولة
أبرز المواد
 ترامب يأمر بسحب الحرس الوطني من العاصمة
أبرز المواد
 وفيات فيروس كورونا تتخطى حاجز 400 ألف
أبرز المواد
 إجراءات احترازية ووقائيّة مُحكمة تسبق دخول المصلين للمسجد النبوي
منطقة المدينة المنورة
لجنة فلسطين تجتمع برئاسة رئيس البرلمان العربي وتطالب بخطوات فورية لوقف مخطط ضم الأراضي المحتلة

لجنة فلسطين تجتمع برئاسة رئيس البرلمان العربي وتطالب بخطوات فورية لوقف مخطط ضم الأراضي المحتلة

أبرز المواد
وزير التعليم يترأس الاجتماع الأول للجنة الإشرافية لمراجعة الكتب الدراسية وتطوير المناهج

وزير التعليم يترأس الاجتماع الأول للجنة الإشرافية لمراجعة الكتب الدراسية وتطوير المناهج

أبرز المواد
إيطاليا.. تراجع حصيلة وفيات كورونا اليومية إلى 53

إيطاليا.. تراجع حصيلة وفيات كورونا اليومية إلى 53

أبرز المواد
السويكت: كراسة استثمار ملعب الجامعة معيبة قانوناً

السويكت: كراسة استثمار ملعب الجامعة معيبة قانوناً

أبرز المواد

لجنة فلسطين تجتمع برئاسة رئيس البرلمان العربي وتطالب بخطوات فورية لوقف مخطط ضم الأراضي المحتلة

لجنة فلسطين تجتمع برئاسة رئيس البرلمان العربي وتطالب بخطوات فورية لوقف مخطط ضم الأراضي المحتلة
http://almnatiq.net/?p=872020
المناطق - واس

عقدت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي اجتماعًا عن بُعد اليوم، برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، وإعلان حكومة القوة القائمة بالاحتلال “إسرائيل” عن نيتها لتنفيذ مخطط ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت .
وقال الدكتور السلمي في تصريح له اليوم : إن اللجنة صادقت على قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، تضمن عدداً من البنود، ومنها رفض وإدانة أي خطط أو إجراءات تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخطط الضم الاحتلالي .
وأضاف أن لجنة فلسطين طالبت في قرارها الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فورية وعاجلة لوقف مخطط الضم والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 م وعاصمتها مدينة القدس، كما دعت البرلمانات الإقليمية والبرلمانات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي لرفض مخطط القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بضم الأراضي الفلسطينية، ودعم حل الدولتين، ودفع الدبلوماسية البرلمانية لتوضيح تداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين .
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن لجنة فلسطين طالبت الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام في إطار مفاوضات دولية متعددة الأطراف لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، وتطبيق القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 م، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م .

روابط ذات صلة

وزير التعليم يترأس الاجتماع الأول للجنة الإشرافية لمراجعة الكتب الدراسية وتطوير المناهج

وزير التعليم يترأس الاجتماع الأول للجنة الإشرافية لمراجعة الكتب الدراسية وتطوير المناهج
إيطاليا.. تراجع حصيلة وفيات كورونا اليومية إلى 53

إيطاليا.. تراجع حصيلة وفيات كورونا اليومية إلى 53
السويكت: كراسة استثمار ملعب الجامعة معيبة قانوناً

السويكت: كراسة استثمار ملعب الجامعة معيبة قانوناً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*