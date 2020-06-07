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مركز صحة 937 يستقبل أكثر من 2 ونصف مليون اتصال خلال شهر مايو الماضي

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مركز صحة 937 يستقبل أكثر من 2 ونصف مليون اتصال خلال شهر مايو الماضي

مركز صحة 937 يستقبل أكثر من 2 ونصف مليون اتصال خلال شهر مايو الماضي
http://almnatiq.net/?p=872026
المناطق - واس

‏أوضحت وزارة الصحة أن مركز 937 استقبل خلال شهر مايو الماضي 2,575,939 اتصالا، شملت “9618961 ” اتصالا للاستفسارات العامة و 72232 اتصالا لحجز المواعيد ، فيما بلغ عدد الاستفسارات الخاصة بفايروس كورونا 295020 اتصالا، كما بلغ عدد البلاغات 45176 بلاغا وبلغ عدد الاستشارات الطبية 702535 استشارة “، وكانت الصحة قد أعلنت مؤخراً عن بدء العمل بخدمة الواتس لمركز اتصال الصحة 937 في مرحلتها الأولى حيث ستوفر فقط خدمة الشات بوت (الدردشة التفاعلية) عبر رقم واتساب المركز 920005937.
كما أعلنت الصحة عن بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق خدمة الترجمة الإشارية في مركز اتصال 937 عبر تطبيق “إشارة” وهي خدمة مقدمة مباشرةً لذوي الإعاقة السمعية (الصم و ضعاف السمع) بحيث تُسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز اتصال الصحة 937 عبر هذا التطبيق.
وتشمل هذه المرحلة ” خدمة الاستفسارات العامة، خدمة حجز المواعيد لدى المراكز الصحية، خدمة الاستشارات الطبية ” وذلك على مدار الساعة.
يشار إلى أن مركز اتصال الصحة 937 يواصل تقديم خدماته للمستفيدين، حيث إنه صوت المستفيد والمجتمع، ويعمل وفق منهجيات الارتكاز والمحورية حول المستفيد لتقديم جميع الخدمات ولا يقف دوره على تلقي الاتصالات فقط، بل يتابع ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوى ويقيس الرضا ويرفع مقترحات التحسين، ويقوم كذلك بتحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات وتقديم حلول إبداعية لضمان تقديم أفضل الخدمات وبما يدعم تطوير الخدمات والأعمال، ويدعم التطبيقات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة.
ويعمل في المركز أكثر من 1000 موظف أخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة) .
ويعد المركز أحد مراكز الاتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة إلى جانب مركز متخصص بقطاع الأعمال وكذلك مركز متخصص بخدمات الموظفين.
كما يعمل المركز وفق أفضل الممارسات في مجال التميز والخدمات الاتصالية ويقوم بتقديم الخدمات التالية : ( خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء ، خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية ، خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين ، الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية ، خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج ، خدمة الشكاوى والبلاغات ، خدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية ، خدمة الاستفسارات العامة، متابعة المعاملات.)
ويعمل المركز على مدار اليوم بكل قنواته التالية (الرقم الموحد 937 تويتر @saudimoh937 البريد الإلكتروني[email protected] الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي).

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