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إغلاق مستشفى خاص بالشرقية بعد اكتشاف حالات مصابة بكورونا بين منسوبيه

إغلاق مستشفى خاص بالشرقية بعد اكتشاف حالات مصابة بكورونا بين منسوبيه
http://almnatiq.net/?p=872038
المناطق – فهد المريخي

أغلقت صحة الشرقية مستشفى خاص وذلك بعد وجود حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بين منسوبيه.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الشرقية أسعد سعود إغلاق أحد المستشفيات الخاصة بالكامل أمس السبت بعد ثبوت حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بين منسوبيه، مع استمرار تقديم الرعاية الصحية بالأقسام الداخلية كالحالات المنومة، وكذلك إغلاق العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، مبينا بأن تقرير لمكافحة العدوى يتم بشكل يومي ويرفع للجهة المختصة بمقام الوزارة.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل خاص لتقديم الاستشارة والمشاركة في إدارة الأزمة من قبل مركز القيادة والتحكم بصحة الشرقية وباشر الفريق عمله، فيما تجري المتابعة والعمل اليومي بالتنسيق مع مركز القيادة بالوزارة.

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