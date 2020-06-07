وحدات تعقيم ذاتية عالية الدقة بجامعي الخبر

المناطق - فتحيه عبدالله

في إطار نهج جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وحرصها على سلامة منسوبيها ومراجعيها ودورها في المسؤولية المجتمعية وفّرت عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وحدات للتعقيم الذاتي بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للجامعة .

وأوضحت أ.د. فاطمة الملحم عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة أن هذه الخطوة تأتي تعزيزًا للصحة العامة لمنسوبي ومراجعي المستشفى في ظل إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وأهمية الرفع من مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع حفاظا على سلامتهم.

ونوهت د.الملحم أن هذه الوحدات تأتي بمواصفات مطابقة لاشتراطات هيئة الغذاء والدواء السعودية و التركيبات المستخدمة للتعقيم مطابقة للاشتراطات وآمنة للاستخدام ، حيث تعمل هذه الوحدات من خلال مرور الشخص من خلال وحدة التعقيم بشكل تلقائي وتضمن نسبة تعقيم عالية جداً لتنظيف الملابس من أي عوالق بها وبدون الحاجة إلى تدخل مما يضمن عامل السلامة.

وأشارت د .الملحم أن هذه الوحدات تم توفيرها عن طريق التعاون مع شركة وطنية بإشراف م. راكان القطان حيث تم التبرع بها بالتنسيق مع العمادة.