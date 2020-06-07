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بلدية القطيف تطبق البروتوكولات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

بلدية القطيف تطبق البروتوكولات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

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بلدية القطيف تطبق البروتوكولات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

بلدية القطيف تطبق البروتوكولات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=872044
المناطق - فتحيه عبدالله

طبقت بلدية محافظة القطيف الخطوات الاحترازية والوقائية المعمول بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لمنسوبيها وعند استقبال المراجعين بمبنى البلدية.

وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني الحرص على تطبيق بروتوكولات العمل للوقاية من الفيروس، مشيرا الى تطبيق الإجراءات الاحترازية ووضع الملصقات الإرشادية في قاعة الاستقبال وعند المدخل والمكاتب، والاهتمام بلبس القفاز والكمام والتباعد عند الجلوس أو الوقوف والحرص على تعقيم الأيدي وغسلها باستمرار أثناء العمل، إضافة إلى قياس درجة الحرارة يومياً للكادر الوظيفي والمراجعين، وتعقيم الإدارات والمكاتب وجميع الأجهزة والأسطح، إضافة إلى تطبيق ضوابط الصحة والسلامة في مباني البلديات، كما وفرت متطلبات الوقاية الشخصية مثل المعقمات والمطهرات والمناديل.

وشدد على عدم استقبال أي مستفيد بدون الحصول على موعد مسبق عبر خدمة المواعيد الإلكترونية المتوفرة في موقع البلدية الالكتروني، تماشيًا مع التدابير الوقائية، لافتا إلى أن عودة الموظفين تكون وفق الضوابط والإجراءات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وشدد على جميع المواطنين والمواطنات، الذين تدعو الحاجة لضرورة مراجعتهم لمقر البلدية، أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة، مثل إلزامية لبس الكمامة، والمحافظة على التباعد داخل المقر بمسافة لا تقل عن مترين، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة.

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