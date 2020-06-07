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مصر تُعلن تسجيل 1467 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا و 39 حالة وفاة

مصر تُعلن تسجيل 1467 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا و 39 حالة وفاة

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إغلاق مستشفى خاص بالشرقية بعد اكتشاف حالات مصابة بكورونا بين منسوبيه

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مصر تُعلن تسجيل 1467 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا و 39 حالة وفاة

مصر تُعلن تسجيل 1467 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا و 39 حالة وفاة
http://almnatiq.net/?p=872050
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 1467 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 39 حالة وفاة، مشيرة إلى خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا، موضحا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة، والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح، وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس.
وبين “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تعافت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1237 حالة وفاة.

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