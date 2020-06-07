بلدية العيساوية بالجوف تواصل أعمال السفلتة وتطوير الشوارع الرئيسية

المناطق - الجوف

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‫صرح رئيس بلدية العيساوية المهندس سامي بن علي الغامدي أن بلدية العيساوية‬ ‫وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف آل سعود أمير منطقة الجوف ومتابعة من المهندس عاطف الشرعان ‬

‫أمين منطقة الجوف أن البلدية تواصل أعمالها في سفلتة الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء السكنية و تقديم كافة الخدمات البلدية ‬

‫ للمنازل و إعادة سفلتة بعض الشوارع المتضررة داخل الأحياء السكنية وخارجها .‬

‫وأوضح الغامدي أن شبكة الشوارع بالعيساوية أحد الشواهد الرئيسية على النهضة مما يتطلب ضرورة المحافظة عليها بنفس الكفاءة والمعايير التي أنشأت من أجلها وتوفير السلامة والأمان لمستخدميها، مؤكدا أنه تم الانتهاء من اعادة تأهيل شارع الثلاثين أمام حرس الحدود بالعيساوية و استكمال سفلتة المخطط التنظيمي. ‬

‫كما واصلت البلدية تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة السفلتة لبعض الشوارع المتضررة ضمن أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير الشوارع وأعمدة الإنارة بالعيساوية ‬

‫حيث أن ما تم سفلتته قرابة 100 ألف متر مربع حتى الآن بهدف إعادة سفلتة الشوارع المتشققة الناتجة عن هطول الأمطار مثل الشارع أمام مستشفى العيساوية و أمام المركز الحضاري و أمام قصر الحجر التاريخي ، كما تم تركيب 80 عمود إنارة جمالية تقريباً بشارع المؤدي لقيادة حرس الحدود بالعيساوية كما تم تطوير الجزيرة الوسطية وتشجيرها لتحقيق مبدأ جودة الحياة كما تم تغيير 200 عمود جمالي في مداخل ومخارج المدينة ، وإعادة تطوير الشكل الجمالي للشوارع التي تأتي استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسية وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المركز التي تقوم بها البلدية بالأحياء الجديدة حيث تعمل جاهدة للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة .‬

‫وأضاف المهندس الغامدي بأن المشاريع التي تنفذها البلدية في العيساوية تخدم المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أهمية تلك المشروعات التي سيكون لها الأثر البالغ في تطوير العيساوية ومدى مساهمتها في تحسين المخططات في العيساوية لتغطية كامل مشاريع السفلتة والصيانة وتطوير المحاور الرئيسة. ‬

‫وأكد “الغامدي ” ‬ ‫أن هذه الإنجازات جاءت بحرص من قيادتنا الحكيمة لتلبية كل مايحتاجه المواطن وتحقيق أهداف التنمية على كافة الأصعدة ‫الذي تشعرنا بالفخر والإعتزاز لماقامت به حكومتنا الرشيدة من تسخير جميع موارد الوطن من أجل خدمة مواطنيها في ظل القفزة التنموية التي تحققت في عهد هذه القيادة الرشيدة من النتائج الإيجابية التي أكدت قوة ومتانة الاقتصاد الوطني ‬‫وبلدية العيساوية في ظل هذا الدعم المستمر تعمل وتسخر كافة الجهود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في خدمة المواطن و تقديم أفضل الخدمات للرقي وتحقيق كافة مايحتاجونه الأهالي ..

