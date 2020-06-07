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الولايات المتحدة تسجّل 29,214 إصابة و 709 حالات وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 29,214 إصابة و 709 حالات وفاة بكورونا

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الولايات المتحدة تسجّل 29,214 إصابة و 709 حالات وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 29,214 إصابة و 709 حالات وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=872072
المناطق - الرياض

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 29,214 إصابة مؤكدة و 709حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,920,904 إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 109,901 حالة وفاة.

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