احدث الأخبار

بارقة أمل.. علاج مرتقب لـ”كورونا” باستنساخ الأجسام المضادة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 29,214 إصابة و 709 حالات وفاة بكورونا
دولي
 ردًّا على نشر آل الشيخ الصورة.. هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر
أبرز المواد
 بلدية العيساوية بالجوف تواصل أعمال السفلتة وتطوير الشوارع الرئيسية
منطقة الجوف
 مصر تُعلن تسجيل 1467 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا و 39 حالة وفاة
أبرز المواد
 بلدية القطيف تطبق البروتوكولات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا
المنطقة الشرقية
 وحدات تعقيم ذاتية عالية الدقة بجامعي الخبر
المنطقة الشرقية
 إغلاق مستشفى خاص بالشرقية بعد اكتشاف حالات مصابة بكورونا بين منسوبيه
المنطقة الشرقية
 الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز 2 مليون ووفياته 112 ألفا
أبرز المواد
 فرنسا تسجل أدنى مستوى لها في عدد الوفَيات بفيروس كورونا منذ منتصف مارس الماضي
أبرز المواد
 دعم واسع للمبادرة المصرية.. وإدانات لفظائع مليشيات طرابلس
أبرز المواد
 مركز صحة 937 يستقبل أكثر من 2 ونصف مليون اتصال خلال شهر مايو الماضي
أبرز المواد
بارقة أمل.. علاج مرتقب لـ”كورونا” باستنساخ الأجسام المضادة

بارقة أمل.. علاج مرتقب لـ”كورونا” باستنساخ الأجسام المضادة

أبرز المواد
الولايات المتحدة تسجّل 29,214 إصابة و 709 حالات وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 29,214 إصابة و 709 حالات وفاة بكورونا

دولي
ردًّا على نشر آل الشيخ الصورة.. هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر

ردًّا على نشر آل الشيخ الصورة.. هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر

أبرز المواد
بلدية العيساوية بالجوف تواصل أعمال السفلتة وتطوير الشوارع الرئيسية

بلدية العيساوية بالجوف تواصل أعمال السفلتة وتطوير الشوارع الرئيسية

منطقة الجوف

بارقة أمل.. علاج مرتقب لـ”كورونا” باستنساخ الأجسام المضادة

بارقة أمل.. علاج مرتقب لـ”كورونا” باستنساخ الأجسام المضادة
http://almnatiq.net/?p=872074
المناطق - الرياض

أكد علماء أن حقن الأجسام المضادة المستنسخة يمكن أن يساعد في علاج الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة “التلغراف” البريطانية عن شركة أسترازينيكا الدوائية إن حقن الأجسام المضادة المستنسخة التي تكافح وباء كوفيد 19، أثبتت فعالية كبيرة لدى المصابين بالعدوى في مراحل المرض المبكرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية البريطانية السويدية، باسكال سوريوت، للصحيفة إن العلاج الذي يتم تطويره هو “مزيج من جسمين مضادين” في جرعة واحدة “لأن ذلك يعمل على التقليل من مقاومة الفيروس في حال كانت الحقنة تحوي جسما مضادا واحدا.

وأضاف سوريوت إن العلاج بالأجسام المضادة هو أكثر تكلفة من اللقاح، مشيرا إلى أن الأولوية في تقديم العلاج ستكون لكبار السن والضعفاء ممن لا تكون لديهم قدرة على تطوير استجابة جيدة للقاح.

وكانت قد وقعت أسترازينيكا ، الخميس الماضي، اتفاقية مع “تحالف ابتكارات التأهب الوبائي،” سيبي CEPI، للمساعدة في تصنيع 300 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا، الذي يقوم معهد جينر في جامعة أكسفورد بتطويره.

ووفقا للصحيفة، فقد شرعت أسترازينيكا بالفعل في تصنيع لقاح ضد “كوفيد 19” في جامعة أكسفورد على أمل نجاحه واجتيازه التجارب البشرية وتوفره في الأسواق في خريف هذا العام.

وبحسب ذي تلغراف فقد بدأت تجارب اللقاح المحتمل في البرازيل، التي أصبحت مركزا جديدا للوباء، لضمان إمكانية اختبار الدراسة بشكل صحيح مع انخفاض معدلات انتقال العدوى في المملكة المتحدة.

وكان قد بدأ معهد جينر ومجموعة أكسفورد للقاحات بتطوير لقاح في يناير، باستخدام فيروس مأخوذ من الشمبانزي.

ويعكف معهد الأمصال في الهند، وهو عضو في تحالف ابتكارات التأهب الوبائي، إلى بناء شراكات “موازية” أخرى مع أسترازينيكا لتمويل العلاج بالأجسام المضادة كعلاج مستقل للفيروس.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة سيكراس Seqirus المصنعة للقاحات ومقرها المملكة المتحدة أنها دخلت في شراكة مع الشركة الأم، سي إس إل CSL، وتحالف سيبي وجامعة كوينزلاند في أستراليا للمساعدة في تطوير لقاح ضد وباء كوفيد 19 في أستراليا.

وينتج مركز التصنيع، الذي يتخذ من مدينة ليفربول الإنجليزية مركزا لها، علاجات مساندة شبيهة بتلك التي تعطى لمرضى السرطان، بهدف تحسين الاستجابة المناعية للقاح.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة تسجّل 29,214 إصابة و 709 حالات وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 29,214 إصابة و 709 حالات وفاة بكورونا
ردًّا على نشر آل الشيخ الصورة.. هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر

ردًّا على نشر آل الشيخ الصورة.. هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر
مصر تُعلن تسجيل 1467 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا و 39 حالة وفاة

مصر تُعلن تسجيل 1467 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا و 39 حالة وفاة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*