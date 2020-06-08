احدث الأخبار

من أجل فلويد.. فيديو لمحتجين يسقطون تمثالا لـ”تاجر الرقيق”
أبرز المواد
 هل تنقل مياه المسابح فيروس كورونا؟.. خبراء يجيبون
أبرز المواد
 بارقة أمل.. علاج مرتقب لـ”كورونا” باستنساخ الأجسام المضادة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 29,214 إصابة و 709 حالات وفاة بكورونا
دولي
 ردًّا على نشر آل الشيخ الصورة.. هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر
أبرز المواد
 بلدية العيساوية بالجوف تواصل أعمال السفلتة وتطوير الشوارع الرئيسية
منطقة الجوف
 مصر تُعلن تسجيل 1467 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا و 39 حالة وفاة
أبرز المواد
 بلدية القطيف تطبق البروتوكولات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا
المنطقة الشرقية
 وحدات تعقيم ذاتية عالية الدقة بجامعي الخبر
المنطقة الشرقية
 إغلاق مستشفى خاص بالشرقية بعد اكتشاف حالات مصابة بكورونا بين منسوبيه
المنطقة الشرقية
 الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز 2 مليون ووفياته 112 ألفا
أبرز المواد
 فرنسا تسجل أدنى مستوى لها في عدد الوفَيات بفيروس كورونا منذ منتصف مارس الماضي
أبرز المواد
من أجل فلويد.. فيديو لمحتجين يسقطون تمثالا لـ”تاجر الرقيق”

من أجل فلويد.. فيديو لمحتجين يسقطون تمثالا لـ”تاجر الرقيق”

أبرز المواد
هل تنقل مياه المسابح فيروس كورونا؟.. خبراء يجيبون

هل تنقل مياه المسابح فيروس كورونا؟.. خبراء يجيبون

أبرز المواد
بارقة أمل.. علاج مرتقب لـ”كورونا” باستنساخ الأجسام المضادة

بارقة أمل.. علاج مرتقب لـ”كورونا” باستنساخ الأجسام المضادة

أبرز المواد
الولايات المتحدة تسجّل 29,214 إصابة و 709 حالات وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 29,214 إصابة و 709 حالات وفاة بكورونا

دولي

من أجل فلويد.. فيديو لمحتجين يسقطون تمثالا لـ”تاجر الرقيق”

من أجل فلويد.. فيديو لمحتجين يسقطون تمثالا لـ”تاجر الرقيق”
http://almnatiq.net/?p=872081
المناطق - الرياض

أسقط محتجون تمثالا لتاجر الرقيق من القرن السابع عشر، إدوارد كولستون، في بريستول، الأحد، خلال احتجاج “حياة السود مهمة” بعد مقتل جورج فلويد.

وبحسب “سكاي نيوز”، علق المتظاهرون حبلا على التمثال المدرج في الصف الثاني في شارع كولستون، الأحد، قبل سحبه على الأرض، بينما هتف الحشود.

وقام المحتجون بدحرجة التمثال في الشارع في محاولة منهم إلى تدمير التمثال المثير للجدل في بريطانيا، حيث يعود ذلك التمثال البرونزي الذي أقيم في عام 1895، ويعتبر نقطة محورية للغضب بالمدينة خاصة أنه كان صاحبه يعمل في تجارة الرقيق.

وذكرت صحيفة الإندبندنت” البريطانية أن سكان بريستول تقدموا مؤخرا إلى مجلس المدينة بطلب إزالة التمثال المثير للجدل، حيث جمعت الوثيقة أكثر من 10 آلاف توقيع.

وشارك كولستون، الذي عاش في القرن الـ17، في الشركة الأفريقية الملكية لتجارة الرقيق.

ووفقا للبيانات الأرشيفية، نقلت الشركة خلال فترة عمل كولستون حوالي 84000 رجل وامرأة وطفل من أفريقيا لبيعهم في الولايات المتحدة، حيث توفي قرابة ربعهم في الطريق.

غير أنه يعد بطلا في عيون سلطات مدينة بريستول لاعتباره راعيا للثقافة ومتبرعا لأعمال الخير وعضوا في البرلمان، حيث تحمل العديد من المدارس والمباني والمؤسسات الخيرية اسمه.

 

روابط ذات صلة

هل تنقل مياه المسابح فيروس كورونا؟.. خبراء يجيبون

هل تنقل مياه المسابح فيروس كورونا؟.. خبراء يجيبون
بارقة أمل.. علاج مرتقب لـ”كورونا” باستنساخ الأجسام المضادة

بارقة أمل.. علاج مرتقب لـ”كورونا” باستنساخ الأجسام المضادة
الولايات المتحدة تسجّل 29,214 إصابة و 709 حالات وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 29,214 إصابة و 709 حالات وفاة بكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*