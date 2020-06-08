مصر تكشف موعد طرح أول لقاح ضد كورونا

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http://almnatiq.net/?p=872087
المناطق - الرياض

أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، الأحد، أن أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” سيكون متاحا في الأسواق في سبتمبر المقبل.

وقال تاج الدين خلال تصريحات تليفزيونية إن اللقاح أنتجته شركة متعددة الجنسيات سويدية بريطانية.

وأوضح “إحدى الشركات وهي من الشركات العاملة في مصر ولها مصنعمحلي داخل البلاد، وقالت إنها ستنتج 400 مليون وحدة تطعيم من فيروس كورونا”.

وتابع: “خلال عام 2021 ستنتج 2 مليار جرعة، وبدأت إنتاج العقار وحاليا في التجارب النهائية، وسيكون منتج آمن وفعال وسيتم استخدامه في شهر سبتمبر حال نجاح التجارب السريرية الأخيرة”.

وعن عقار “هيدروكسي كلوروكين”، أوضح تاج الدين أن وزارة الصحة المصرية وجدوت نتائج إيجابية للعقار على أكثر من 15 ألف مريض في مصر.

وقال إن الأطباء المصريين قرروا استمرار العلاج بالعقار رغم ما نشر في مجلة علمية أجنبية عن خطورته، لافتا إلى أنه حقق نتائج إيجابية في مصر.

وأشار إلى أن هذا الدواء لم يرفع من البروتوكول العلاجي المصري بعد حذفه في عدد من الدول، لافتا إلى أن هذا جاء نتيجة البحث والمراقبة الدقيقة للطب المصري.

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