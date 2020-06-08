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وفيات كورونا تتخطى حاجز 400 ألف

وفيات كورونا تتخطى حاجز 400 ألف
http://almnatiq.net/?p=872090
المناطق - الرياض

أودى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بحياة أكثر من 400 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين، أواخر العام الماضي، حتى ظهر يوم الأحد، فيما تجاوز عدد المصابين سبعة ملايين.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من سبعة ملايين و13 ألف إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها ثلاثة ملايين و34 ألف شخص على الأقل.

وبحسب وكالة فرانس برس، لا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، لأن دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يخالطون المصابين.

 

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