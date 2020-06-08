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نيوزيلندا خالية من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة ورفع كل التدابير المتعلقة بالفيروس

نيوزيلندا خالية من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة ورفع كل التدابير المتعلقة بالفيروس

أبرز المواد

نيوزيلندا خالية من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة ورفع كل التدابير المتعلقة بالفيروس

نيوزيلندا خالية من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة ورفع كل التدابير المتعلقة بالفيروس
http://almnatiq.net/?p=872096
المناطق _ وكالات

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم إنه سيتم رفع كل التدابير المتعلقة بفيروس كورونا ابتداء من يوم الثلاثاء باستثناء قيود إغلاق الحدود بعد القضاء على الفيروس.
وأضافت أرديرن في مؤتمر صحفي أن نيوزيلندا ستنتقل إلى المستوى الأول من حالة التأهب العام ابتداء من منتصف ليل الاثنين.
وقالت إنه يمكن إقامة المناسبات العامة والخاصة دون قيود كما يمكن لقطاعات تجارة التجزئة والفندقة العمل بشكل طبيعي كما يمكن استئناف كل وسائل النقل العام.

و أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا اليوم خلو البلاد من أي حالات نشطة من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) .
وقالت الوزارة في بيان إن آخر حالة متبقية كانت لامرأة من أوكلاند وهي الآن لا تعاني من أعراض منذ 48 ساعة وتعتبر تعافت.
وأوضح المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد أن الإنسان الآن قادر على التخلي عن العزلة، مضيفا أن عدم وجود حالات نشطة للمرة الأولى منذ فبراير يعد علامة مهمة في رحلتنا.
ومر 17 يومًا منذ الإعلان عن آخر إصابة جديدة بكوفيد 19- في نيوزيلندا. وسجلت نيوزيلندا 1504 حالات مؤكدة ومحتملة، وبلغ عدد الوفيات 22 شخصا.

 

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