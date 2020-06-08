“الأرصاد” : رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

المناطق _ المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم , تضمنت رياحا نشطة وسحبا رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية .

وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة – المهد – بدر ، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم .