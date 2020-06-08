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“الأرصاد” : رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

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“الأرصاد” : رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” : رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=872099
المناطق _ المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم , تضمنت رياحا نشطة وسحبا رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية .
وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة – المهد – بدر ، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم .

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