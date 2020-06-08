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“هدف” يودع 379 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن عمل

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“هدف” يودع 379 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن عمل

“هدف” يودع 379 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن عمل
http://almnatiq.net/?p=872114
المناطق _ الرياض

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الخميس الماضي، أكثر من 379 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 253 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج إعانة البحث عن عمل وإعانة صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر مايو 2020م.
وكشف “هدف”، أن عدد المستفيدين من إعانة البحث عن عمل بلغ 139.980مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج إعانة صعوبة الحصول على عمل
113.821 مستفيد ومستفيدة.
ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي إعانة البحث عن عمل، وإعانة صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.
ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص “هدف” على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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