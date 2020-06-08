“أرامكو السعودية” تعلن انتهاء فترة استحقاق الأسهم المجانية

المناطق _ الرياض

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) أن فترة استحقاق الأسهم المجانية (180 يوماً)، المشار إليها في نشرة إصدار الطرح الأولي الصادرة عن الشركة، قد انتهت بنهاية تداول يوم الأحد 15 شوال 1441هـ الموافق 7 يونيو 2020م.

وأوضحت الشركة في إعلان لها في تداول أن كل مكتتب سعودي مؤهل احتفظ بأسهم الطرح بصورة مستمرة وغير منقطعة حتى نهاية تداول يوم الأحد 15 شوال 1441هـ الموافق 7 يونيو 2020م (نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية) سيحصل على سهم مجاني واحد إضافي مقابل كل عشرة أسهم تم تخصيصها من أسهم الطرح، على ألا يزيد عدد هذه الأسهم المجانية على مائة سهم مجاني كحد أقصى، حيث سيتم منح وتخصيص هذه الأسهم المجانية من خلال الأسهم التي تملكها الحكومة (المساهم البائع) في الشركة.

وبينت أرامكو أن نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الأفراد المستحقين سيتم في أقرب وقت ممكن (خلال مدة أقصاها 75 يومًا تقويميًا من نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية)، على أن تقوم الشركة بالإعلان عن تاريخ نقل هذه الأسهم عند تحديده من قبل المساهم البائع على موقع تداول في حينه.