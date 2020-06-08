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كسوف حلقي للشمس تشهده المملكة أواخر شوال الجاري

كسوف حلقي للشمس تشهده المملكة أواخر شوال الجاري
http://almnatiq.net/?p=872144
المناطق - الرياض

تشهد سماء المملكة – بمشيئة الله تعالى – يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م، كسوفاً حلقياً للشمس، يشاهد في محافظة شرورة بنسبة 96:16% ويستمر نحو ساعتين و42 دقيقة.
وأوضح المركز الوطني للفلك بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن هذا الكسوف يحدث عندما يكون القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة، كما يحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس ويكون القمر في أبعد نقطة ويظهر قرصه أصغر من قرص الشمس وتظهر الشمس على شكل حلقة.
وبين المركز، أن الكسوف الحلقي للشمس سيشاهد في منطقة مكة المكرمة عند الساعة 7:04 صباحاً وستكون ذروته عند الساعة 8:12 صباحاً ، في حين ستكون نهايته عند الساعة 9:31 صباحاً، وتصل مدته 2:27 دقيقة، بنسبة 70.88%، أما في منطقة الرياض فسيشاهد عند الساعة 7:10 صباحاً، وستكون ذروته عند الساعة 8:23 صباحاً، في حين ستكون نهايته عند الساعة 9:49 صباحاً، وتصل مدته 2:39 دقيقة، بنسبة 73% .
وفي المنطقة الشرقية سيشاهد الكسوف عند الساعة 7:14 صباحاً، وستكون ذروته عند الساعة 8:30 صباحاً ، بينما ستكون نهايته عند الساعة 9:59 صباحاً، وتصل مدته 2:45 دقيقة، بنسبة 73.70% في حين سيشاهد الكسوف على محافظة شرورة عند الساعة 6:59 صباحاً، وستكون ذروته عند الساعة 8:13 صباحاً، وستكون نهايته عند الساعة 9:41 صباحاً .

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