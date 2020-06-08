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الشورى يناقش ضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم

الشورى يناقش ضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم
http://almnatiq.net/?p=872155
المناطق - الرياض

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى عن بعد برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن سليمان البلوي التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 /1441هـ، وذلك بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الحيدري.
‏ وبحث الاجتماع أبرز الإنجازات التي تحققت وما واجهته من صعوبات وتحديات في أداء عملها والأهداف التي أنشئت من أجلها ومنها ضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز الخدمات التي تقدم لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك؛ بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
كما ناقش الاجتماع ما تم إنجازه من الأولويات التي وضعتها الهيئة في سبيل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها حيال التقرير والمواضيع المطروحة في اجتماعها تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

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