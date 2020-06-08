شرطة القصيم تعثر على مواطن يعاني من اعتلالات نفسية بمنطقة نائية

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً صباح يوم أمس الأحد، عن تغيب شخصٍ يعاني من اعتلالاتٍ نفسية ، مواطن – في العقد الثالث من العمر، وقد أسفرت إجراءات البحث والتقصي – بفضلٍ من الله ، عن رصد تواجده في منطقةٍ نائية ، وعند مباشرة رجال الأمن التعامل معه حاول الهرب والتهجم عليهم بالحجارة ، مما اقتضى التعامل معه بما ينسجم وحالته الصحية للسيطرة عليه دون أن يلحق الأذى بنفسه .