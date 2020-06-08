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بلدية القطيف تتلف ٥٢٥ كجم أسماك فاسدة خلال أسبوع

بلدية القطيف تتلف ٥٢٥ كجم أسماك فاسدة خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=872169
القطيف - المناطق

صادرت بلدية محافظة القطيف خلال جولاتها الرقابية التي نفذتها، خلال الأسبوع الماضي أكثر من ٥٢٥ كجم من الأسماك الفاسدة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الفرق الرقابية في البلدية قامت خلال الأسبوع الماضي بإتلاف ٥٢٥ كجم أسماك لعدم صلاحيتها بسبب سوء النقل والحفظ والتخزين وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، مؤكدا أن البلدية تكثف الجولات الرقابية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.

وأوضح بأن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، لافتا الى أن ذلك يأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين بالتواصل مع البلدية في حال الاشتباه بأي منتج أو وجود ملاحظات عليه عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك أو من خلال مركز «940».

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