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أمين الشرقية يدشن خدمة ” نخدمك في منزلك”

أمين الشرقية يدشن خدمة ” نخدمك في منزلك”
http://almnatiq.net/?p=872170
الدمام - المناطق

دشن معالي أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير، صباح اليوم الاثنين الموافق 16/10/1441هـ، خدمة “نخدمك في منزلك”، وذلك بمقر خدمة العملاء بالأمانة، والتي تهدف إلى خدمة جميع المستفيدين في منازلهم دون الحاجة للزيارة الحضورية للأمانة أو البلديات، وذلك ضمن استراتيجية الأمانة الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: بأن الخدمة تأتي ضمن الجهود التي تقدمها الأمانة لخدمة كافة المستفيدين، وتوفير عناء الوقت والجهد، وحفاظاً على سلامتهم، كما تأتي بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تنفذها الأمانة، مع الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة، وتحقيقاً للتعليمات التي أصدرتها حكومتنا الرشيدة في هذا الشأن.

وأضاف الصفيان: بأن الإدارة العامة لتقنية المعلومات وإدارة خدمة العملاء بالأمانة تظافرت جهودهما لتذليل العقبات، من خلال توفير هذه التقنيات الحديثة لخدمة المستفيد وهو في منزله سواءً في حال رغبته لمراجعة الأمانة أو البلديات التابعة، حيث تم تنفيذ الخدمة بإمكانية حجز موعد عبر البوابة الرقمية؛ ليتمكن المستخدم حينها من رفع ملاحظاته وبلاغاته، وبدورها تقوم إدارة خدمة العملاء بتقييم الطلب، وتقديم الخدمة المناسبة له، بحسب الإدارة المعنية، إضافة إلى ذلك أنها تُمكِّن المستفيد من حجز موعد مع معالي الأمين إذا تطلب الأمر أو مع أحد مسؤولي الأمانة المعنيين حسب الاختصاص والخدمة المراد الاستفادة منها.

ولفت إلى أن الخدمة استقبلت أكثر من 50 طلباً منذ اللحظات الأولى لتدشينها، مؤكداً على أن الأمانة تهدف بشكل دائم إلى تطوير كافة خدماتها من خلال استخدام التقنيات الحديثة لإنهاء كافة معاملات المستفيدين، خاصةً وأن التسجيل في الخدمة يتم بخطوات بسيطة ولا تستغرق وقت عبر بوابة الأمانة الرقمية من خلال الرابط : www.eamana.gov.sa ، مشيرا الى أنه وفقا لتوجيهات معالي الأمين أنه في حال عدم إلمام المستفيد سواء من فئة كبار السن أو ذوي الإعاقة بطريقة استخدام هذه الخدمة بإمكانه التواصل مع إدارة خدمة العملاء بالأمانة لتمكينه من هذه الخدمة في حينها، سواء بالاتصال أو الحضور.

وأشار الصفيان إلى أن هذه الخدمة تعمل وفق أحدث البرامج والأنظمة النوعيّة في التواصل المستمر والفعّال لخدمة المستفيدين، وتضم مجموعة من الكوادر المتخصصة التي جرى تدريبها وفق عمل مؤسسي يعتمد على تطوير المهارات الاتصالية لدى الموظف، ويبنى على مؤشرات قياس أداء لضمان جودة مسار التواصل الفعّال مع المستفيد والعناية به وبمتطلباته منذ اللحظة الأولى من التواصل وحتى الانتهاء من خدمة المستفيد.

ونوّه إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي تتبعها أمانة المنطقة الشرقية في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، و تيسير أمورهم وهم في منازلهم من منطلق المسؤولية الاجتماعية وحفاظاً على سلامة المجتمع، وذلك بإنهاء كافة إجراءاتهم باستخدام التقنيات الحديثة عبر بوابة الأمانة الرقمية وضمان أعلى مستويات الوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا.

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