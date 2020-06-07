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تنسيقية مكافحة التدخين تكثف حملتها عن بعد للتصدي لدعايات شركات التبغ

تنسيقية مكافحة التدخين تكثف حملتها عن بعد للتصدي لدعايات شركات التبغ
http://almnatiq.net/?p=872171
عادل الزهراني - الطائف

كثفت اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة بمناسبة اليوم العالمي للتدخين حملتها التوعوية والتثقيفية عبر منصات التواصل الاجتماعي لتحصين المجتمع من هذه الآفة.
ودعا رئيس اللجنة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ الجميع إلى التعاون من أجل إحباط حملات شركات التبغ في وسائل الاعلام المختلفة حاثاً الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والمشاهير بأن يكونوا الحصن الأول في صد دعايات الموت كما وصفها ، خصوصا والتي باتت تستهدف الأطفال عبر البرامج الخاصة بهم وأفلام الكرتون والذي بات واضحا وجليا للعيان.
ورأى الشيخ أنه على أصحاب القنوات الفضائية ومشاهير السوشال ميديا رفض المغريات المادية للترويج لشركات التبغ ومنتاجتها للحفاظ على سلامة مجتمعهم ، ووقف عرض أي أعمال تلفزيونية تروج لهذه السموم فالكل مسؤول ، خصوصا ونحن نواجه اليوم فايروس كورونا والذي يستهدف بشكل كبير ذوي الامراض المزمنة والتنفسية ، فلنحافظ على الأرواح ونتصدى للمتاجرين بها كما حثنا ديننا الحنيف.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية شددت هذا العام على ضرورة وقف ترويج وسائل الإعلام لمنتجات التبغ والتي لجأت لاستهداف الأطفال لتعويض خسارتها، موجهة عدة رسائل تدعو لعدم التعاون مع شركات التبغ والانسياق لمغرياتها.

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