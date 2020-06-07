الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي رئيس جامعة جازان

جازان - فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني .

وتسلّم سموه خلال الاستقبال التقرير الختامي لخطة تحول جامعة جازان إلى نظام التعليم الإلكتروني “عن بعد” ، مطلعاً سموه على وما تضمنه من الأرقام والإنجازات حققتها الجامعة والخدمات التعليمية التي قدمتها لطلابها وطالباتها عن طريق النظام.

ونوه سمو نائب أمير منطقة جازان بدور الجامعة الأكاديمي والاجتماعي والبحثي والطبي الذي نفذ بقدرٍ عالٍ من المسؤولية والكفاءة في مختلف الظروف الاستثنائية، وما حققته وتحققه الجامعة على المستويين المحلي والدولي، ومساهمتها الفعالة في عمليات التطوير والتنمية التي تشهدها منطقة جازان، مقدماً التهنئة لإدارة الجامعة على تميزها وتميز منسوبيها في شتى المجالات ومنها اختيار الباحث بالجامعة الدكتور عبدالله القيسي ضمن فريق عالمي لمواجهة كورونا لتمثيل المملكة العربية السعودية ما يثبت جدارة وكفاءة أبناء وفتيات الوطن وتميزهم محليا وعالميا.

من جانبه أعرب معالي رئيس جامعة جازان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه، على ما تحظى به الجامعة من دعم ومتابعة ، مؤكدًا أن الجامعة عملت على تفعيل خطتها للتحول الإلكتروني تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – وحفاظاً على سلامة أبنائها الطلاب والطالبات ، إلى جانب اتخاذ جميع التدابير للوقاية للحفاظ على سلامة منسوبيها، مع عودتهم لمقار العمل.

وأكد أن الجامعة وإنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ سخَّرت جميع إمكاناتها لخدمة طلابها وطالباتها والتسهيل عليهم بما يضمن استكمال مسيرتهم التعليمية، مبيناً أن أكثر من 45 ألف طالب وطالبة استكملوا رحلتهم التعليمية في جامعة جازان لهذا الفصل عبر منظومة متكاملة ومتقدمة وفرتها عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات.