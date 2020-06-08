نائب أمير جازان يلتقي عبر -الإتصال المرئي- بمدير المرور المعين بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان عن بعد عبر -الاتصال المرئي- اليوم ، مدير مرور المنطقة العقيد علي بن سعيد المالكي بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة المرور بجازان.

ورحّب سموه في بداية اللقاء بمدير المرور المعين ، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله ، مشيدا سموه بجهود مختلف الجهات الأمنية خلال فترة منع التجول الكلي والجزئي خلال أزمة جائحة كورونا .

ووجه سمو نائب أمير المنطقة بأهمية العمل الجاد وتضافر الجهود مع جميع الجهات الأمنية بالمنطقة لأداء وإنجاح مهام العمل الأمني على الوجه المطلوب وفق توجيهات القيادة الرشيدة لكل ما يضمن أمن وسلامة الوطن والمواطن.

من جهته عبر مدير مرور جازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة ، وما استمع إليه من توجيهات سائلا الله التوفيق لخدمة الدين وولاة الأمر في سبيل ما يسهم في تقديم افضل الخدمات للوطن والمنطقة .

حضر اللقاء عبر -الاتصال المرئي- مدير شرطة منطقة جازان اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري.