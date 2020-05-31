أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس عن بُعد اجتماع الإدارات الحكومية لمبادرة “جاهز”

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية عبر الاتصال المرئي اليوم، اجتماع الإدارات الحكومية لمبادرة “جاهز” لمناقشة تقرير الربع الثالث لعام 1441 هجرية والمعني بمواجهة تحديات جائحة كورونا وتداعياتها.

وثمن سمو أمير المنطقة في مستهل الاجتماع جهود جميع الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة جاهز التي تكاملت للحد من انتشار العدوى وتداعيات القرارات والإجراءات الاحترازية الاقتصادية والاجتماعية سائلًا الله للجميع التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- التي بذلت الغالي والنفيس لسلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة متطلبات معيشتهم.

واطلع سموه على خطة ومنجزات كل جهة مشاركة لتعزيز جاهزية المنطقة بشكل عام لجميع المخاطر المتعارف عليها وبشكل خاص في تعزيز جهود وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا وقائيًا وعلاجيًا، وتعزيز جهود وزارة التجارة لتوفير جميع السلع والخدمات بوفرة وفي نطاقاتها السعرية، إضافة إلى تعزيز جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تفعيل مفهوم التكافل الاجتماعي لمساعدة الأسر المعوزة والمتضررة، ونقل العمالة من المواقع غير المناسبة صحيًا إلى مواقع تحقق اشتراطات الحد من العدوى وتوفير متطلبات معيشتهم.

وقال سموه : ضربت بلادنا بفضل من الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين مثالًا يحتذى في التعاطي مع الأزمات بروح المبادرة والإنسانية، وعلينا جميعًا مواصلة الالتزام ببذل الجهود المخططة الفاعلة وبكفاءة عالية في التوعية بالقرارات والإجراءات والتعاضد لتنفيذها على أكمل وجه بالتعاون مع أفراد المجتمع بشكل عام والمتطوعين منهم بشكل خاص.

ودعا سموه جميع الجهات المشاركة بمبادرة جاهز للمشاركة في تحقيق أهداف مبادرة “ملتزمون” التي أطلقها سموه تحت شعار “نتعاون ولانتهاون” والتي تستهدف تعزيز مستوى الالتزام بين كافة القطاعات التنموية الحكومية والخاصة وغير الربحية وأفراد المجتمع لتطبيق كافة القرارات والإجراءات الاحترازية بالتزامن مع العمل الجاد والمتكامل لتنمية المنطقة بكافة المجالات وفق رؤية 2030 مهما كانت العوائق والتحديات.

وبحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .