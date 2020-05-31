احدث الأخبار

أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس عن بُعد اجتماع الإدارات الحكومية لمبادرة “جاهز”
منطقة الحدود الشمالية
 4000 ساعة تطوعية لكشافة تعليم القصيم في مواجهة “كورونا”
منطقة القصيم
 نائب أمير جازان يلتقي عبر -الإتصال المرئي- بمدير المرور المعين بالمنطقة
منطقة جازان
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي رئيس جامعة جازان
منطقة جازان
 “نيوم” وأكاديمية مسك تطلقان برنامج “سبارك” لتمكين ريادة الأعمال والابتكار في المملكة
أبرز المواد
 شرطة القصيم تعثر على مواطن يعاني من اعتلالات نفسية بمنطقة نائية
منطقة القصيم
 تنسيقية مكافحة التدخين تكثف حملتها عن بعد للتصدي لدعايات شركات التبغ
منطقة مكة المكرمة
 أمين الشرقية يدشن خدمة ” نخدمك في منزلك”
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف تتلف ٥٢٥ كجم أسماك فاسدة خلال أسبوع
المنطقة الشرقية
 محافظ تحلية المياه ورئيس “بتروكيميا” يوقعان مذكرة تفاهم بين “التحلية” و “سابك”
منطقة الرياض
 يتم تطويرها كمنتح صناعي .. فريق بحثي بجامعة الملك فهد يبتكر تقنية فعالة لتقليل كلفة الصيانة في المصانع
المنطقة الشرقية
 الجيش الليبي: تدمير سرية مدفعية “كاملة” لمرتزقة أردوغان
أبرز المواد
أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس عن بُعد اجتماع الإدارات الحكومية لمبادرة “جاهز”

أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس عن بُعد اجتماع الإدارات الحكومية لمبادرة “جاهز”

منطقة الحدود الشمالية
4000 ساعة تطوعية لكشافة تعليم القصيم في مواجهة “كورونا”

4000 ساعة تطوعية لكشافة تعليم القصيم في مواجهة “كورونا”

منطقة القصيم
نائب أمير جازان يلتقي عبر -الإتصال المرئي- بمدير المرور المعين بالمنطقة

نائب أمير جازان يلتقي عبر -الإتصال المرئي- بمدير المرور المعين بالمنطقة

منطقة جازان
الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي رئيس جامعة جازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي رئيس جامعة جازان

منطقة جازان

أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس عن بُعد اجتماع الإدارات الحكومية لمبادرة “جاهز”

أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس عن بُعد اجتماع الإدارات الحكومية لمبادرة “جاهز”
http://almnatiq.net/?p=872199

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية عبر الاتصال المرئي اليوم، اجتماع الإدارات الحكومية لمبادرة “جاهز” لمناقشة تقرير الربع الثالث لعام 1441 هجرية والمعني بمواجهة تحديات جائحة كورونا وتداعياتها.
وثمن سمو أمير المنطقة في مستهل الاجتماع جهود جميع الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة جاهز التي تكاملت للحد من انتشار العدوى وتداعيات القرارات والإجراءات الاحترازية الاقتصادية والاجتماعية سائلًا الله للجميع التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- التي بذلت الغالي والنفيس لسلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة متطلبات معيشتهم.
واطلع سموه على خطة ومنجزات كل جهة مشاركة لتعزيز جاهزية المنطقة بشكل عام لجميع المخاطر المتعارف عليها وبشكل خاص في تعزيز جهود وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا وقائيًا وعلاجيًا، وتعزيز جهود وزارة التجارة لتوفير جميع السلع والخدمات بوفرة وفي نطاقاتها السعرية، إضافة إلى تعزيز جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تفعيل مفهوم التكافل الاجتماعي لمساعدة الأسر المعوزة والمتضررة، ونقل العمالة من المواقع غير المناسبة صحيًا إلى مواقع تحقق اشتراطات الحد من العدوى وتوفير متطلبات معيشتهم.
وقال سموه : ضربت بلادنا بفضل من الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين مثالًا يحتذى في التعاطي مع الأزمات بروح المبادرة والإنسانية، وعلينا جميعًا مواصلة الالتزام ببذل الجهود المخططة الفاعلة وبكفاءة عالية في التوعية بالقرارات والإجراءات والتعاضد لتنفيذها على أكمل وجه بالتعاون مع أفراد المجتمع بشكل عام والمتطوعين منهم بشكل خاص.
ودعا سموه جميع الجهات المشاركة بمبادرة جاهز للمشاركة في تحقيق أهداف مبادرة “ملتزمون” التي أطلقها سموه تحت شعار “نتعاون ولانتهاون” والتي تستهدف تعزيز مستوى الالتزام بين كافة القطاعات التنموية الحكومية والخاصة وغير الربحية وأفراد المجتمع لتطبيق كافة القرارات والإجراءات الاحترازية بالتزامن مع العمل الجاد والمتكامل لتنمية المنطقة بكافة المجالات وفق رؤية 2030 مهما كانت العوائق والتحديات.
وبحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .

روابط ذات صلة

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة إسكان العمالة الوافدة

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة إسكان العمالة الوافدة
مساجد وجوامع محافظة طريف تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين وسط تطبيق الإجراءات الوقائية

مساجد وجوامع محافظة طريف تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين وسط تطبيق الإجراءات الوقائية
عبر الاتصال المرئي .. سمو أمير الحدود الشمالية يعايد القيادات الأمنية بالمنطقة

عبر الاتصال المرئي .. سمو أمير الحدود الشمالية يعايد القيادات الأمنية بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*