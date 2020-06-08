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أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان الدولي

أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان الدولي

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أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان الدولي

أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان الدولي
http://almnatiq.net/?p=872212
تبوك - علي العميري
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة اليوم، على الخطوات الاحترازية والوقائية التي اتخذها مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي لمواجهة تفشي وانتشار فيروس كورونا جاء ذلك خلال لقاء سموه بمدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك عادل عبدالقادر عالوه .
واستمع سموه الى شرح من مدير المطار عن الحركة التشغيلية للمطار والسعة التشغيلية للرحلات القادمة والمغادرة ، مشيراً سموه إلى أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .
وأثنى سموه على جهود جميع العاملين بالمطار ، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع الطيران بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ .
بدوره أعرب مدير مطار الأمير سلطان الدولي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته السديدة.

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