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أمير منطقة تبوك يستقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية

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أمير منطقة تبوك يستقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية

أمير منطقة تبوك يستقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=872215
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالله بن نشاط السبيعي.
وفي بداية اللقاء أشاد سموه بالإجراءات التي اتخذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا وذلك من خلال الترتيبات والتنظيمات التي تمت في استقبال المصلين وذلك في أول جمعة بعد رفع التعليق. مؤكدا سموه على أهمية مواصلة هذه النجاحات من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
كما اطلع سموه على التقرير الشؤون الإسلامية الخاص بتهيئة جوامع ومساجد المنطقة وتعقيمها وتجهيزها خلال الفترة القادمة ، منوها سموه بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من رعاية واهتمام ببيوت الله بمختلف مناطق المملكة، مبزراً الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع الوزارة بالمنطقة والجهود التي يبذلها الفرع لخدمة أبناء المنطقة والمقيمين بها انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل ما يوفر سبل السلامة والراحة والطمأنينة للمصلين.
من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الإسلامية بتبوك في ختام اللقاء عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على الاستقبال، واهتمامه بأعمال الوزارة في المنطقة وما استمع إليه من توجيهات، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع .

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