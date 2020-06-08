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أمير الشرقية : المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مفهوم “الحكومة الرقمية”

أمير الشرقية : المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مفهوم “الحكومة الرقمية”

المنطقة الشرقية
أمير منطقة تبوك يستقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية

أمير منطقة تبوك يستقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية

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أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان الدولي

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المنطقة الشرقية

أمير الشرقية : المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مفهوم “الحكومة الرقمية”

أمير الشرقية : المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مفهوم “الحكومة الرقمية”
http://almnatiq.net/?p=872218
الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، مدير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة الشرقية التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، سليمان بن عبدالله المزيني.

وفي مستهل اللقاء نوه سمو أمير الشرقية بالقفزات التي حققتها المملكة على مستوى المؤشرات الرقمية، والخطط الطموحة لتطويع التقنية في خدمة المستفيدين، عبر منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية الآمنة والذكية، مشيداً سموه بالجهود التي بذلها منسوبو المركز خلال الفترة الماضية، عبر مساندة القطاعات المعنية في تنفيذ مبادرة “عودة” لعودة المقيمين إلى بلدانهم، ومساندة خطط عودة المواطنين من الخارج، مؤكداً سموه أن المركز يعد ركيزة أساسية في تقديم خدمات تقنية موثوقة وآمنة، تساهم في التيسير على المستفيدين، مما يتوجب بذل المزيد من الجهود لتعريف الجهات الشريكة بخدمات المركز، وسبل الاستفادة منها، والعمل مع مختلف القطاعات من أجل إنجاح المبادرات والبرامج، وتطوير البنية التقنية لتواكب التطلعات التي رسمتها رؤية المملكة 2030، متمنياً سموه للمركز ومنسوبيه التوفيق في مهام عملهم.

واطلع سموه على إيجاز عن جهود المركز في تقديم الخدمات للقطاعات الحكومية خلال الفترة الماضية، والتي شملت خدمات المنافذ، وخدمات العاملين في الميدان لتطبيق تصاريح التنقل، وغيرها من الخدمات التقنية التي قدمها المركز للقطاعات الحكومية في المنطقة، مشيداً سموه بهذه الجهود.

من جانبه قدم مدير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة الشرقية سليمان المزيني شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على توجيهاته الكريمة، وإشادته بجهود المركز التي هي دافع له ولزملائه لبذل المزيد.

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