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أمير القصيم يناقش البرنامج التوعوي للالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية

أمير القصيم يناقش البرنامج التوعوي للالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية

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أمير القصيم يناقش البرنامج التوعوي للالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية

أمير القصيم يناقش البرنامج التوعوي للالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=872221
المناطق - بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمركز التحكم والسيطرة بديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم , اجتماع الجنة الإشرافية العليا للطوارئ لمناقشة التدابير الاحترازية والبرنامج التوعوي بضرورة الالتزام بالطرق الوقائية.

 

وفي بداية الاجتماع جرى استعراض وقياس مدى جاهزية الإجراءات والاحترازات الوقائية لمكافحة فايروس كورونا بالمنطقة من قبل القطاعات الحكومية  ، منوهاً سموه بالجهود الوقائية المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والتدابير الاحترازية التي اتخذتها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله – لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد covid 19 وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفيروس , مؤكداً على وجوب أخذ كافة الاحتياطات وتطبيق الخطط الوقائية لمواجهة الأزمات وعلينا أن نضع في الحسبان مواصلة تطبيق كافة الجهود للحد من هذه الجائحة عبر تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية , مثمناً لمعالي وزير الصحة وكافة القطاعات الحكومية بالمنطقة جهودهم , سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

 

وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الإجراءات المنفذة من قبل القطاعات الحكومية الصحية والبلدية والأمنية والقطاعات ذات العلاقة لمتابعة تطبيق التعليمات الصادرة من الجهات العليا ، كما ناقش الاجتماع آليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات وصولاً لتعزيز الإجراءات وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن تطبيق الخطط الصحية الإحترازية بالمنطقة ، لسلامة المواطنين والمقيمين بإذن الله ، ونوقش خلال الاجتماع أيضاً عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، , ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي , ورئيس التجمع الصحي الدكتور سلطان الشايع ، وأمين اللجنة مدير فرع وزارة التجارة بالقصيم المهندس فهد الحربي.

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