نائب أمير المنطقة الشرقية يؤكد ضرورة مباشرة البلاغات وضبط المخالفين ونشر الوعي

وأكد سموه الدور الهام للوزارة في تحقيق الاستقرار للأسواق المحلية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة ثقة المستهلك بالمنتجات، مبيناً أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الدعم السخي والكريم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله-، مؤكداً أهمية مواصلة الحملات الرقابية والزيارات الميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتكثيف التوعية بوسائل الإبلاغ عن المنتجات المخالفة وغير المطابقة للمواصفات، والاستجابة السريعة للبلاغات، مشيداً سموه بجهود الفرق الرقابية العاملة في الميدان في ضبط ومباشرة بلاغات المستهلكين، ومراقبة الأسعار وتوفر المنتجات، في منافذ البيع المختلفة، مما عزز من ثقة المستهلك، متمنياً سموه لمنسوبي فرع الوزارة التوفيق.

من جانبه عبر مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر لجهود فرع الوزارة، وحرصهما على قيام الوزارة بأداء مهامها على أكمل وجه.