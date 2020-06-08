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شوارع وميادين العاصمة المقدسة تشهد التزاما بمنع التجول من قبل المواطنين والمقيمين

شوارع وميادين العاصمة المقدسة تشهد التزاما بمنع التجول من قبل المواطنين والمقيمين
http://almnatiq.net/?p=872231
المناطق - واس

تشهد العاصمة المقدسة التزاماً كاملاً من المواطنين والمقيمين لتنفيذ منع التجول الكامل وخلو الميادين والطرقات من المشاة والسيارات عدا الجهات المستثناة.
وأظهرت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” خلال جولتها الميدانية وجود القطاعات الأمنية في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين، لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين أمر منع التجول الكامل الذي يبدأ من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر منع التجول في تقديم خدماتها بكل يسر ومرونة.

 

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