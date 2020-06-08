أمانة منطقة القصيم تطلق خدمة (حجز موعد) إلكترونياً

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تطبيقاً للإجراءات الاحترازية وبروتوكلات العمل للمرحلة الحالية ، دشنت أمانة منطقة القصيم اليوم الأثنين خدمة (حجز موعد) عبر موقع الأمانة الإلكتروني qassim.gov.sa لتمكين المستفيدين من الحصول على موعد مسبق لمراجعة مقرات الأمانة ، وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين وتنظيم حضور المستفيدين حسب الحاجة لمقرات الأمانة، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التواجد داخل مقر الأمانة.

هذا وتواصل أمانة منطقة القصيم تقديم الخدمات البلدية عبر المنصات الإلكترونية بشكل متكامل تضمن استمرارية تقديم الخدمة والسلامة للجميع.