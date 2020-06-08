نائب أمير الشرقية : موثوقية خدمات المركز أسهم في توسيع قاعدة الخدمات الرقمية الحكومية

ونوه سموه بما حققته المملكة من نجاحات على مستوى الخدمات الرقمية، ومنها جهود مركز المعلومات الوطني، مؤكداً سموه أهمية مواصلة هذه الجهود، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتطوير الخدمات، مع ضرورة نمذجة وتطوير الخدمات المقدمة، مبيناً سموه أن التقنية عنصر رئيسي ومهم في تقديم الخدمات حالياً، مما يوجب الحرص على التطوير والتحسين بشكلٍ مستمر، وتقديم خدمات إلكترونية بموثوقية عالية وتحقيق معيار أمن المعلومات، مشيداً سموه بما حققه المركز من جهود خلال الفترة الماضية، ومساندته للقطاعات الحكومية، وما حققته خدمات المركز من تميز على المستوى الإقليمي والعالمي، متمنياً سموه لمنسوبي المركز التوفيق.

من جهته عبر مدير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة الشرقية سليمان المزيني، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المتواصل والمستمر، لجهود فرع المركز، مؤكداً أن المركز يواصل تقديم الدعم والاسناد لمختلف القطاعات لتجاوز الجائحة، وتقديم أفضل الخدمات الرقمية.