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أمير حائل يدشن غداً برنامج “إعداد” للتدريب وتطوير القدرات

أمير حائل يدشن غداً برنامج “إعداد” للتدريب وتطوير القدرات

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أمير حائل يدشن غداً برنامج “إعداد” للتدريب وتطوير القدرات

أمير حائل يدشن غداً برنامج “إعداد” للتدريب وتطوير القدرات
http://almnatiq.net/?p=872245
المناطق - واس

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل غداً برنامج سموّه ” إعداد ” للتدريب وتطوير القدرات والذي يستهدف فئات ” الأطفال ” طلبة المرحلة الثانوية ورواد ورائدات الأعمال الشباب الباحثون عن عمل” وتنظمه عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة حائل ويقدم عن بُعد للمتدربين.
ونوه وكيل الجامعة للتطوير والأعمال الدكتور عبدالعزيز بن رشيد العمرو برعاية سمو أمير منطقة حائل لبرنامج ” إعداد” للتدريب وتطوير القدرات والذي يأتي انعكاسًا للدعم السخي من قيادتنا الرشيدة لمؤسسات التعليم العالي في أنحاء الوطن وتجسيدًا لتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.
وأوضح أن تلك الرؤى والأفكار التي تترجمها الجامعة في جملة من البرامج والأنشطة تأتي في سياق خطتها الاستراتيجية لخدمة أبناء الوطن ليسهموا بمعارفهم ومهاراتهم في مسيرة النماء الوضاءة لوطنهم الغالي ويحمون مكتسباته ومنجزاته بإعداد جيل مبدع وفيّ لقيادة حكيمة أولته عنايتها وغرست فيه روح الوفاء والعطاء وبثت فيه روح الإخلاص مبيناً أن المبادرة تستهدف تدريب نحو 2000 متدرب من مختلف الفئات العمرية بأكثر من 500 ساعة تدريبية ورفع نسبة التأهيل المهني للمتدربين إلى نحو 80% وإتقان المتدربين للغة الإنجليزية واللغات الأجنبية الأخرى ورفع مستوى طلبة المرحلة الثانوية للعلوم الأساسية.
وأضاف وكيل الجامعة للتطوير والأعمال أن المبادرة تهدف إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات الإجازة الصيفية والفترات الهادئة وفترة العودة وفقًا لرؤية المملكة 2030 في تحسين مخرجات التعليم والتدريب وإكساب المشاركين المهارات المهنية اللازمة لسوق العمل وإتقان مهارات اللغات الأجنبية المختلفة والمهارات التقنية وعلوم الحاسب وتنمية قدرات طلبة المرحلة الثانوية في علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والأحياء وتطوير المهارات الفنية والحرفية بالإضافة إلى تطبيق المهارات البحثية في إعداد البحوث والدراسات المختلفة وإتقان مهارات ريادة الأعمال المستقبلية وعدد من المهارات المنوعة.
وبين الدكتور العمرو أن البرنامج راعى في مساراته الشمولية لما احتوى على عدة مسارات تشمل مسار تأهيل طلبة المرحلة الثانوية ببرامج لغات متخصصة ومسار للباحثين عن عمل ومسار آخر للأسرة، وشمل أيضًا رواد ورائدات الأعمال ببرامج متخصصة.

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