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شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيلٍ عصابي تشادي تورط في ارتكاب (41) جريمة سلب واستدراج العاملين في التطبيقات الإلكترونية

شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيلٍ عصابي تشادي تورط في ارتكاب (41) جريمة سلب واستدراج العاملين في التطبيقات الإلكترونية

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شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيلٍ عصابي تشادي تورط في ارتكاب (41) جريمة سلب واستدراج العاملين في التطبيقات الإلكترونية

شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيلٍ عصابي تشادي تورط في ارتكاب (41) جريمة سلب واستدراج العاملين في التطبيقات الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=872248
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ‏وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (ثلاثة أشخاص من الجنسية التشادية، جميعهم في العقد الثاني من العمر) إثر ثبوت تورطهم بارتكاب (41) جريمة سلب وإكراه بالقوة تحت التهديد تمثل باستغلال العاملين بالتطبيقات الإلكترونية واستدراجهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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