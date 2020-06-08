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مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون يعقد اجتماعه السابع عشر

مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون يعقد اجتماعه السابع عشر
http://almnatiq.net/?p=872251
المناطق - واس

عقد مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، عبر الاتصال المرئي، اجتماعه السابع عشر بالرياض، برئاسة معالي وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومشاركة أعضاء المجلس.
وأثنى معاليه في مستهل الاجتماع على جهود الهيئة وما تقدمه من مبادرات مثرية للنهوض بمحتوى الإعلام السعودي وتعزيزه بالمواد التفاعلية والثقافية المهمة، بالإضافة إلى جملة من الأعمال المؤثرة التي لاقت استحسان المشاهدين من خلال ما أكدته الاستطلاعات وأعداد المشاهدات لقناتي “السعودية” و “SBC “، خلال الفترة الماضية خاصة في شهر رمضان المبارك.
كما بارك معاليه لأعضاء المجلس انطلاق قناة “ذكريات” التي حصدت تفاعلاً كبيراً من المشاهدين في منازلهم من خلال عرض أعمال التلفزيون السعودي القديمة.
بعد ذلك استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأبرز التوصيات الخاصة حيالها منها الموافقة على إعداد استراتيجية شاملة ومتكاملة تشمل الجانب الإداري والمالي والبرامجي والاستثماري للهيئة والموافقة على التقرير السنوي للهيئة للعام 2019م والموافقة على مذكرة التفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة وهيئة الإذاعة والتلفزيون بجمهورية جزر القمر والخاصة بإعادة بث قناة القران الكريم على التلفزيون القمري، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات.
وفي ختام الاجتماع أكد معالي وزير الإعلام، أهمية العمل باستمرار لتطوير الأعمال والتنويع فيما يتم تقديمه عبر الإعلام السعودي، ورفع مستوى الوعي حول ما تقدمه المملكة من جهود محلية وإقليمية ودولية على مختلف الأصعدة.

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