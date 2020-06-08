الشؤون الصحية بمحافظة جدة تقف على التشغيل التجريبي للمستشفى الميداني بسعة 500 سرير

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وقفت الشؤون الصحية بمحافظة جدة أمس على التشغيل التجريبي للمستشفى الميداني الذي تم تشييده على أرض مركز جدة للمعارض التابع للغرفة التجارية بشمال المحافظة ، بتعاون ومشاركة عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة حيث ستكون الطاقة الاستيعابية للمستشفى 500 سرير ، وسيعمل على إجراءات استقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية متوسطة وكذلك ممن لديهم أعراض خفيفة ، لحين تماثلهم للشفاء -باذن الله- .

وأوضحت صحة جدة أن مساحة المستشفى الميداني الذي تبلغ مساحته 8000 متر مربع ، تم فيه مراعاة جميع اشتراطات السلامة الوقائية والعامة والمراقبة الأمنية ، حرصاً على سلامة الجميع ، كما تم دعم المستشفى بالعديد من الطواقم الطبية والفنية المتخصصة و بعض الكوادر الإدارية ، إلى جانب تزويده بالمستلزمات الطبية والأدوات وأنابيب الأكسجين لضمان التعامل مع مثل الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” .

وأشارت إلى أن الخطة التشغيلية للمستشفى تشمل التشغيل التجريبي في البداية بواقع 20 سريراً وذلك للتأكد من فاعلية وجاهزية الأجهزة والمعدات التي تم تجهيز المستشفى بها كمرحلة أولى ، وذلك حرصاً على أن يتم التشغيل وفق الخطط المعدة مسبقاً ، إلى حين اكتمال التشغيل الكلي .

ويضم المستشفى كافة الأقسام الطبية المساعدة والمتمثلة في : المختبر ، والأشعة ، والصيدلية ، والتغذية ، والتموين الطبي .