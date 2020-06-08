احدث الأخبار

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الجزائري
أبرز المواد
 أمانة الرياض: إغلاق 459 منشأة خالفت القرارات الاحترازية خلال الأيام الـ7 الماضية
منطقة الرياض
 “مدني الرياض” يجري البحث في مياه وادي الحاير بعد بلاغ عن اشتباه سقوط شخص في الوادي
منطقة الرياض
 الشؤون الإسلامية تغلق 71 مسجداً بمختلف مناطق المملكة
أبرز المواد
 البنك الدولي يتوقع انكماشاً عالمياً بـ 5.2%
أبرز المواد
 الشؤون الصحية بمحافظة جدة تقف على التشغيل التجريبي للمستشفى الميداني بسعة 500 سرير
منطقة مكة المكرمة
 الصحة : تسجيل (3369) حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون يعقد اجتماعه السابع عشر
أبرز المواد
 شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيلٍ عصابي تشادي تورط في ارتكاب (41) جريمة سلب واستدراج العاملين في التطبيقات الإلكترونية
منطقة الرياض
 أمير حائل يدشن غداً برنامج “إعداد” للتدريب وتطوير القدرات
منطقة حائل
 حملة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن «عدن أجمل» تحقق إنجازاً كبيراً في عملية إزالة المخلفات والقمامة المتكدسة في العاصمة المؤقتة عدن
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية : موثوقية خدمات المركز أسهم في توسيع قاعدة الخدمات الرقمية الحكومية
المنطقة الشرقية
وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الجزائري

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الجزائري

أبرز المواد
أمانة الرياض: إغلاق 459 منشأة خالفت القرارات الاحترازية خلال الأيام الـ7 الماضية

أمانة الرياض: إغلاق 459 منشأة خالفت القرارات الاحترازية خلال الأيام الـ7 الماضية

منطقة الرياض
“مدني الرياض” يجري البحث في مياه وادي الحاير بعد بلاغ عن اشتباه سقوط شخص في الوادي

“مدني الرياض” يجري البحث في مياه وادي الحاير بعد بلاغ عن اشتباه سقوط شخص في الوادي

منطقة الرياض
الشؤون الإسلامية تغلق 71 مسجداً بمختلف مناطق المملكة

الشؤون الإسلامية تغلق 71 مسجداً بمختلف مناطق المملكة

أبرز المواد

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الجزائري

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الجزائري
http://almnatiq.net/?p=872284
المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا اليوم بمعالي وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية صبري بوقادوم.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات وباء كورونا المستجد والجهود الدولية المبذولة حياله.

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية تغلق 71 مسجداً بمختلف مناطق المملكة

الشؤون الإسلامية تغلق 71 مسجداً بمختلف مناطق المملكة
البنك الدولي يتوقع انكماشاً عالمياً بـ 5.2%

البنك الدولي يتوقع انكماشاً عالمياً بـ 5.2%
الصحة : تسجيل (3369) حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا

الصحة : تسجيل (3369) حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*