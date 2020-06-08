“وافي” يمدد رخص مشاريع البيع على الخارطة شهرين من تاريخ انتهائها

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أقرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” تمديد تاريخ انتهاء الرخص والموافقات المبدئية وشهادات التأهيل التي تنتهي خلال الفترة من 13 مارس إلى 19 يونيو 2020 لمدة شهرين من تاريخ انتهائها.

وأوضحت اللجنة أن القرار اشتمل على تمديد 28 رخصة تنوعت بين رخص بيع على الخارطة ورخص تسويق لعقارات خارجية بنظام البيع على الخارطة و42 موافقة مبدئية و18 شهادة تأهيل.

وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل دائماً للخروج بقرارات تتناسب مع متطلبات جميع أطراف المشروع بالتزامن مع التوجيهات الحكومية لمواجهة هذه الجائحة، والعمل على حل الصعوبات التي تواجه شركاء وزارة الإسكان من القطاع الخاص، والتي تخدم مصلحة المواطن بشكل مباشر، مع السعي الدائم إلى عدم الإخلال بما تفتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 04 /12/ 1437هـ.

يذكر أن برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” التابع لوزارة الإسكان، يعمل على تنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، ويلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة.