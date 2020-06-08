الـ 17 عالمياً.. “فوربس”:السعودية ضمن أكثر 20 دولة أماناً في العالم من فيروس كورونا

المناطق - الرياض

احتلت السعودية المرتبة الـ17 عالمياً في ترتيب أكثر دول العالم أماناً، اليوم، من فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وذلك وفقاً لتقرير ضخم قوامه 250 صفحة كتبه جون كوزير ونشرته مجلس فوربس الأمريكية، واعتمد على 130 مؤشراً كمياً ونوعياً، وأكثر من 11.400 نقطة بيانات تتناول معايير مثل كفاءة الحجر الصحي والمراقبة والكشف والاستعداد الصحي والكفاءة الحكومية.

ويأتي هذا التقرير من مجموعة (Deep Knowledge Group)، وهي تحالف يضم الشركات والمنظمات غير الربحية المملوكة لشركة (Deep Knowledge Ventures)، وهي شركة استثمار تأسست في عام 2014 في هونغ كونغ.

ووفق التقرير تُعد سويسرا أكثر دول العالم أماناً اليوم من فيروس كورونا الجديد كوفيد-19. في حين تُعد جنوب السودان أخطر دولة.

واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الثامنة والخمسين، خلف رومانيا، ومتقدمة بمرتبتين على روسيا.

ومن المثير للاهتمام أن هناك تغيراً كبيراً في تصنيفات السلامة خلال أشهر الجائحة.

ففي البداية، كانت الدول التي يمكنها الاستجابة للأزمات بسرعة، والتي لديها مستويات عالية من التأهب لحالات الطوارئ في المراتب العليا. أما الآن، فأصبحت الدول ذات الاقتصادات المرنة تحتل المراتب الأعلى.

وتقول الدراسة: “لقد حققت سويسرا وألمانيا المركزين الأول والثاني في دراسة الحالة الخاصة الجديدة هذه، وتحديداً بسبب مرونة اقتصاديهما، وكذلك بسبب الطرق الحذرة التي يحاولان من خلالها تخفيف عمليات الإغلاق والتجميد الاقتصادي، وهي طرق مبنية على الواقع والعلم، دون التضحية بالصحة والسلامة العامة”.

ومن المهم أن نضع بعين الاعتبار أن هذا مجرد تقييم للمخاطر صادر من منظمة واحدة، وأن المخاطر في مناطق مختلفة داخل الدول ستختلف أيضاً. فعلى سبيل المثال، كانت مدينة نيويورك مركزاً لخطر فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 قبل شهر، في حين بقيت مونتانا –بشكل نسبي– أكثر أماناً.

ووفقاً للتقرير، فإن المناطق الأكثر عرضة للخطر في الوقت الراهن هي أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الجنوبية، وكذلك بعض دول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.

وفيما يلي ترتيب أفضل 100 دولة من ناحية الأمان من فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وفقاً لمجموعة (Deep Knowledge Group):

سويسرا

ألمانيا

إسرائيل

سنغافورة

اليابان

النمسا

الصين

أستراليا

نيوزيلندا

كوريا الجنوبية

الإمارات العربية المتحدة

كندا

هونغ كونغ

النرويج

الدنمارك

تايوان

المملكة العربية السعودية

المجر

هولندا

فيتنام

الكويت

آيسلندا

البحرين

فنلندا

لكسمبورغ

قطر

ليختنشتاين

بولندا

ليتوانيا

ماليزيا

لاتفيا

سلوفينيا

سلطنة عمان

اليونان

إستونيا

كرواتيا

تركيا

إيرلندا

جورجيا

قبرص

تشيلي

الجبل الأسود

جمهورية التشيك

مالطا

إسبانيا

البرتغال

تايلند

بلغاريا

جرينلاند

المكسيك

الأوروغواي

مدينة الفاتيكان

إيطاليا

صربيا

الفلبين

الهند

رومانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

جمهورية سلوفاكيا

فرنسا

روسيا

الأرجنتين

روسيا البيضاء

موناكو

السويد

أوكرانيا

جبل طارق

المملكة المتحدة

جنوب أفريقيا

سان مارينو

كازاخستان

البوسنة والهرسك

إيران

الإكوادور

أذربيجان

منغوليا

لبنان

بلجيكا

أندورا

جزر كايمان

أرمينيا

مولدوفا

ميانمار

بنغلاديش

سريلانكا

مصر

تونس

ألبانيا

الأردن

بنما

البرازيل

المغرب

الجزائر

هندوراس

الباراغواي

بيرو

إندونيسيا

كمبوديا

لاوس

جزر البهاما